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Общество 24 мая 2024 15:48

Главный эпидемиолог РТ объяснил, что из себя представляет вариант коронавируса FLiRT

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Новый вариант коронавируса FLiRT является подвидом давно известного «Омикрона». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В средствах массовой информации появился так называемый “FLiRT” – это подвид, в основном это “Омикрон”. Никакой новый вирус у нас не появился, по-прежнему у нас циркулирует “Омикрон”», – отметил врач.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в свою очередь добавила, что появляющиеся подвиды важны только для изучения. На существующие меры защиты от Covid-19 они не влияют. Частое мытье рук, проветривание, протирание поверхностей, применение бактерицидных излучателей остаются неизменными.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в России был выявлен новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет большей угрозы по сравнению с другими известными разновидностями вируса.

#Здоровье #коронавирус
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