Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT

Роспотребнадзор сообщает, что в России был выявлен новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет большей угрозы по сравнению с другими известными разновидностями вируса, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за все время мониторинга было зарегистрировано 178 случаев заражения вариантами FLiRT, включая KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев) и KS.1 (170 случаев). Тем не менее, доминирующим штаммом в России, как и во всем мире, остается омикрон.

Симптомы заражения вариантами FLiRT схожи с симптомами омикрона и включают лихорадку, кашель, боль в горле, слабость, головную боль, мышечные боли, а также возможную потерю вкуса или обоняния. После новогодних праздников в стране был зафиксирован прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19, что связано с более активным общением людей в этот период.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Эти простые шаги помогут снизить риск заражения как новыми, так и уже известными вариантами коронавируса.