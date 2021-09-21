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Ру Тат
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21 сентября 2021  15:53
Эвелина Киселёва

Главный эндокринолог РТ рассказала, какие лекарства важны для диабетиков по соцпакету

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Дорогостоящие препараты для сердца и сосудов необходимы больным диабетом второго типа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный специалист — эндокринолог Минздрава РТ Гульнар Вагапова.

«Пациентов с диабетом второго типа более 125 тыс. в Татарстане. Мы знаем, что 75% из них — три четверти — умрут от инсульта или инфаркта. Эти пациенты нуждаются в назначении инновационных препаратов, у которых есть доказанное действие по снижению сердечно-сосудистой смертности. Но эти препараты высокотехнологичные и дорогостоящие», — отметила спикер.

Врач рассказала, что стоимость таких лекарств для одного пациента составит более 30 тыс. рублей в год, инъекции – более 60 тыс. в год. Зачастую льготники не могут собрать такие средства, однако по социальному пакету эти лекарства будут выдавать пациентам бесплатно по рецепту.

«На 6–12 лет сокращается жизнь пациента, если он не будет обеспечен адекватным лечением», – добавила Гульнар Вагапова.

#эндокринология
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