Ильназ Фазуллин: Сабантуй блогеров собирает тех, кто ведет свой аккаунт на родном языке

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В субботу, 23 августа, в селе Баландыш Тюлячинского района Татарстана пройдет Сабантуй блогеров и праздник «Түгәрәк уен». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы двух этих мероприятий.

«Мы делаем Сабантуй для блогеров, чтобы собрать вместе тех, кто ведет свои аккаунты на родном языке. Считаем, что такое общение необходимо. Здесь появляется возможность всем собраться в одном месте, пообщаться со своими читателями, подписчиками», – пояснил главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Ильназ Фазуллин.

По его словам, блогеры – одновременно и конкуренты, и друзья журналистов, потому что цели у них общие – работать для своей аудитории, читателей, подписчиков. «Когда средства массовой информации собирают блогеров, это соответствует современной ситуации», – уверен он.

Сабантуй блогеров состоится во второй раз. «Приехав на этот праздник, можно сфотографироваться, сделать видео с любимым блогером. В прошлом году ради того, чтобы увидеть своего любимого блогера, приезжали не только из разных районов [Татарстана], но и из Чувашии, Марий Эл, Ульяновска», – напомнил Ильназ Фазуллин.

Он поблагодарил власти Тюлячинского района за помощь в проведении праздника. «Они полностью поддержали этот проект и реализовали [его]. Спасибо, что в районе работает руководство, шагающее в ногу со временем», – сказал он.

Гульнар Гарифуллина