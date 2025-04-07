Главный архитектор ТИГП о «Яр Парке»: «Потенциал этого места огромен»

Главный архитектор ТИГП Елена Валеева в интервью «Татар-информу» прокомментировала планы строительства многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе, отметив как перспективы, так и вызовы этого амбициозного проекта.

«Мы же прекрасно понимаем, что любой город развивается, и урбанизация – это всегда экспансия. Внутри мегаполиса неизбежно происходит уплотнение застройки за счет свободных территорий, а значит, будет утрачена чья-то среда обитания. Застраивать территории и не наносить никакого урона природе невозможно априори, давайте будем реалистами», – отметила Валеева, отвечая на вопрос о потенциальном вреде будущего комплекса для экосистемы Казанки.

При этом Валеева подчеркнула, что урон природе можно и нужно минимизировать за счет грамотного планирования: «Например, если на территории расположены ценные природные комплексы, то на государственном уровне устанавливаются границы для особо охраняемых природных территорий».

Говоря о возможной 225-метровой доминанте комплекса – высотке а-ля «Москва-Сити», главный архитектор отметила: «Линия застройки берега достаточно рваная, и по большому счету вписываться не во что, ансамбль нужно как раз сформировать. Здесь планируется высотная застройка, а значит, будущий комплекс амбициозно претендует на градостроительную доминанту в части высоты». Валеева провела параллель с парижским Дефансом, созданным по инициативе Шарля де Голля. «У таких комплексов важная миссия – снижение нагрузки на исторический центр, с появлением подобных комплексов происходит смещение центров деловой активности и комфортной жизни», – добавила она.

Особое внимание Валеева уделила вопросу идентичности будущего комплекса: «Для меня не стоит вопрос в необходимости такого проекта, меня больше волнуют вопросы идентичности. Я о том, что для любого архитектора подсознательно важна узнаваемость «его руки», и это здоровый профессиональный эгоизм. Однако для города важна его собственная узнаваемость. Само место у воды уникально, и архитектурный ансамбль здесь тоже должен быть уникальным». По ее мнению, таким символом города ранее уже стал ансамбль Казанского кремля с цирком.

«Потенциал этого места огромен, и кроме практической пользы городу очень хотелось бы увидеть здесь не просто комплекс зданий от именитого архитектора, а такой архитектурный ансамбль, который мог бы стать новой визитной карточкой современной Казани», – заключила Елена Валеева.

Строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки анонсировали осенью 2023 года. Инвестиции в проект, как тогда заявлялось, составят 28,7 млрд рублей к 2028 году. Известно, что он объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий.

Подробнее о том, не навредит ли будущий «Яр Парк» экосистеме Казанки и выдержит ли насыпная набережная небоскребы высотой до 225 метров, читайте в материале «Хотелось бы увидеть не просто комплекс зданий»: казанский Сити на низком старте.