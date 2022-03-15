Строительство колледжа в Менделеевске начнется в 2023 году

Строительство профессионального колледжа в Менделеевске на 240 учащихся и общежития начнется в 2023 году. Колледж планируется сделать филиалом КНИТУ-КХТИ химико-технологической направленности. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«В текущем году профессиональное образовательное учреждение будет спроектировано, а уже в следующем году начнется его строительство», — отметил он.

В Менделеевске с рабочим визитом побывала делегация КНИТУ-КХТИ. В администрации прошел круглый стол с представителями КНИТУ-КХТИ и АО «Аммоний». На встрече обсудили планы развития лицея химической направленности на базе школы №3, строительства профессионального учебного заведения и общежития.

Так, в школе №3 планируется формирование классов химико-биологической и физико-математической направленности с углубленным изучением данных предметов с возможностью перехода учащихся в эти классы при успешном прохождении вступительных испытаний. Ремонтные работы начнутся в этом году.

Также в этом году по заявке АО «Аммоний» выделено 13 целевых мест для обучения в КНИТУ-КХТИ. Для талантливых детей это предполагает бюджетное обучение, стипендии размером до 20 тыс. рублей, проживание в общежитии вуза и последующее гарантированное трудоустройство на завод «Аммоний».