«Коллапса мы не ожидаем»: Грузовой порт в Казани переезжает на новое место

Развитие территории речпорта в Казани предполагает, что грузовой порт переедет в новое место, а пассажирский останется, сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Вывод» грузового порта был заложен в Генплане города, уточнила замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова. «На этой территории в большей части частные полученные договора на пользование, частно организованные подводные стенки и причалы. Соответственно, есть площадки, которые не настолько близки к центру на территории города. Есть уже готовые площадки», – отметила она на пресс-конференции в мэрии города.

По ее словам, предпринимателям предлагают перевести бизнес в новый порт. «Возможностей много, они были созданы [заранее]. Целенаправленно здесь не было быстрых мероприятий, об этом давно объявлялось. И возможность [бизнесу] организовать постепенный вывод была предоставлена. Коллапса мы здесь не ожидаем, все движется по плану», – отметила Латыпова.

Она уточнила, что вывод грузового речного порта зависит от местонахождения территории. При этом она подчеркнула, что на первом этапе проекта реновации территории Речного порта не планируется вывод бизнеса. «Деятельность предпринимателей в ближайшее время остается. К тому времени, когда мы будем приступать к строительству набережной и мероприятий, связанных с благоустройсвтом берегов, она будет прекращена», – заключила Латыпова.

Напомним, реконструкция речпорта затронет территорию площадью 287 га. Сейчас здесь расположены устаревшие производства, склады, заброшенные подсобные помещения, гаражи. В будущем на улице Портовая появится 1,5 млн квадратных метров жилья. Кроме этого, построят 1,3 млн квадратных метров административных и коммерческих помещений. Подробнее о том, как преобразится территория речпорта, читайте в материале «Татар-информа».