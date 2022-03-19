Главный архитектор Альметьевска рассказал о модернизации ДК Горького

Историческое здание в Альметьевске, где в разные времена располагались ДК Горького, театр, кинозал, концертная площадка, а в начале нулевых открылся ночной клуб «Мегаполис», будет модернизировано. Рендеры в своем Telegram-канале опубликовал главный архитектор нефтеграда Антон Севастьянов.

«За свою историю здание пережило несколько реинкарнаций и адаптаций. Будучи одним из первых общественных центров в городе изначально был построен как клуб. После длительных обсуждений было принято решение вдохнуть в здание новую жизнь и модернизировать под современные потребности жителей Альметьевска», — пишет архитектор.

Севастьянов уточнил, что ключевой идеей является сохранение исторического фасада с минимальными изменениями. Учитывая культурную и историческую ценность, фасады здания останутся в тех же отделочных материалах (оштукатуренные поверхности), изменится лишь их цветовая гамма. Основной цвет – светло-серый – дополнится акцентным ярко-синим. Оконные проемы немного увеличатся, чтобы осовременить пропорции исторического фасада. Выделяется входная зона, боковые ниши и заглубленная часть южного фасада.

Площадь перед зданием также будет благоустроена с учетом сезонного использования под мероприятия ДК. Основное пространство останется широким и свободным. В теплое время здесь будут проводиться различные уличные события, а входная зона здания станет импровизированной сценой. Акцентный синий цвет будет использован также и в малых формах. Скамьи со столами обрамят декоративные клумбы, в которых будут высажены взрослые деревья.

Ранее о данной площадке во время прямого эфира с подписчиками рассказал глава района Тимур Нагуманов. Он поделился, что собственник безвозмездно передал здание городу. Ранее в качестве одного из вариантов его развития предлагалось создание площадки для киберспорта.