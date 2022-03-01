В Альметьевске разработана концепция нового молодежного центра

В Альметьевске запланированы реконструкция бывшего развлекательного комплекса «Мегаполис» и создание нового молодежного объекта на его месте. Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал глава района Тимур Нагуманов, отвечая на вопросы подписчиков.

«В здании „Мегаполиса“ планируется создание локального молодежного центра — ДК „Горького“. Это будет интересный объект, место притяжения для всего микрорайона и, возможно, города. Уже разработана концепция. Площадка перед „Мегаполисом“ тоже будет использоваться», — отметил градоначальник.

«Мегаполис» является одним из старейших объектов в Альметьевске, его собственник безвозмездно передал здание городу. Ранее в качестве одного из вариантов его развития предлагалось создание площадки для киберспорта.