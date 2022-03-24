news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
24 марта 2022  17:19
Эльза Кузнецова

Главный архитектор Альметьевска рассказал, какое наполнение ждет обновленный ДК Горького

news_top_970_100
Главный архитектор Альметьевска рассказал, какое наполнение ждет обновленный ДК Горького

Главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов рассказал, какое внутреннее наполнение получит ДК Горького после реконструкции. На своей странице в Telegram-канале он поделился рендерами.

Ключевыми функциями внутри здания станут хореографический зал, фотостудия, студия звукозаписи, лекторий, коворкинг, небольшая кофейня. Ядром здания — большой зал широкого назначения black box, в котором будут проводиться различные мероприятия — концерты, театральные представления, дискотеки, просмотры фильмов. 

Одной из изюминок Дома культуры станет зона киберспорта. При этом, пространство будет не только игровым, но и образовательным, где будущие киберспортсмены будут обучаться тактикам и стратегиям ведения игры, а также тренировать коммуникативные навыки.

Интерьеры будут выполнены в максимально нейтральном, светлом и лаконичном стиле. Синий акцентный цвет с фасада также появится в деталях внутреннего пространства.

«Это будет многофункциональное современное пространство для проведения досуга горожан почти любого возраста. Здесь жители ближайшего района смогут потанцевать, сходить на концерт, послушать лекции, спеть и много чего еще», —резюмировал архитектор. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, как изменится фасад и площадка перед ДК Горького.

Фото: https://t.me/anton_sevastianov

#альметьевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное