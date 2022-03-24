Главный архитектор Альметьевска рассказал, какое наполнение ждет обновленный ДК Горького

Главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов рассказал, какое внутреннее наполнение получит ДК Горького после реконструкции. На своей странице в Telegram-канале он поделился рендерами.

Ключевыми функциями внутри здания станут хореографический зал, фотостудия, студия звукозаписи, лекторий, коворкинг, небольшая кофейня. Ядром здания — большой зал широкого назначения black box, в котором будут проводиться различные мероприятия — концерты, театральные представления, дискотеки, просмотры фильмов.

Одной из изюминок Дома культуры станет зона киберспорта. При этом, пространство будет не только игровым, но и образовательным, где будущие киберспортсмены будут обучаться тактикам и стратегиям ведения игры, а также тренировать коммуникативные навыки.

Интерьеры будут выполнены в максимально нейтральном, светлом и лаконичном стиле. Синий акцентный цвет с фасада также появится в деталях внутреннего пространства.

«Это будет многофункциональное современное пространство для проведения досуга горожан почти любого возраста. Здесь жители ближайшего района смогут потанцевать, сходить на концерт, послушать лекции, спеть и много чего еще», —резюмировал архитектор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как изменится фасад и площадка перед ДК Горького.