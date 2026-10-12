Главнокомандующий НАТО в Европе представил в Варшаве «Теорию победы»

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – американский генерал Алексус Гринкевич представил на Варшавском форуме по безопасности разработанную с его участием стратегию Североатлантического альянса на случай гипотетического нападения России на восточный фланг блока. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно презентованной стратегии, целью сил НАТО станет блокирование изначального удара противника и воспрепятствование любому продвижению его войск. Предполагается, что использование в «автономной зоне» большого числа дронов и наземных роботов позволит отражать нападение без крупных потерь среди личного состава.

План предусматривает также нанесение ударов с помощью дальнобойных ракет по командным пунктам и системам противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Калининградской области, около Санкт-Петербурга и на территории Белоруссии. Они должны дать сухопутным силам стран НАТО, включая американцев, перейти в контрнаступление.

Новая концепция НАТО нацелена на то, чтобы остановить предполагаемое в самом начале, минимизировав риск широкомасштабной обычной или ядерной войны, замечает по этому поводу издание.

Гринкевич заверил, что стратегия согласована всеми 32 странами – членами военно-политического блока и поэтому представляет собой «Теорию победы». Ранее агентство Bloomberg рассказало, что несекретная версия документа носит именно такое название – Theory of Victory.

Вместе с тем генерал подчеркнул, что не считает конфликт России с НАТО неизбежным или вероятным в ближайшее время, а сама стратегия не ставит своей целью нанесение стратегического поражения.

«Реализуя то, что я изложил выше, мы не стремимся нанести нашему противнику стратегическое поражение и не нуждаемся в этом. Напротив, мы стремимся лишь пресечь любую атаку на корню, лишить противника возможности захватить и удержать нашу территорию», – пояснил он (цитата по РИА Новости).

Варшавский форум по безопасности проходит 12 и 13 октября. Параллельно разворачиваются учения Steadfast Duel-2026 («Непоколебимая дуэль-2026»). Сценарий маневров предполагает, что примерно миллион солдат союзников обороняются от сопоставимой по численности группировки, наступающей с востока. Учения на «100% сопоставимы» с планом Гринкевича, заявил WSJ немецкий генерал Томас Ловин, сам наблюдавший за частью маневров.