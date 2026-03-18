news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 марта 2026 11:10

Главной проблемой геологии в России является изношенность месторождений, считает эксперт

Читайте нас в
Телеграм

Главной проблемой российских месторождений является их изношенность, считает главный редактор журнала «Георесурсы», кандидат геолого-минералогических наук Александр Соколов. Об этом он рассказал журналистом на научно-практической конференции, посвященной вопросам геологии и петрофизики, в Академии наук РТ.

«Вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать, возникли не сегодня и не вчера, они достаточно хорошо известны. Главная проблема не только Татарстана, а всей Российской Федерации, думаю, в том, что все наши месторождения достаточно изношенные», – поделился своим мнением Соколов.

Он также добавил, что задача геологов сегодня – продлить жизнь месторождений и улучшить качество этой жизни.

Эти и многие другие вопросы актуальной геологии, с 17 по 19 марта в Академии наук РТ обсуждают ученые и практики отрасли на совмещенных международных научно-практических конференциях «Геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов» и «Петрофизика XXI».

#Академия наук РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
17 марта 2026
17 марта 2026
Новости партнеров