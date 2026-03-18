Ученые пытаются переосмыслить углеводороды на конференции в Академии наук РТ

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Академии наук Татарстана состоялось официальное открытие сразу двух научно-практических конференций: «Геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов» и «Петрофизика XXI». Оба мероприятия проводятся в рамках Международных научных дней к 35-летию со дня основания Академии наук.

«В основе этой конференции очень серьезные научные школы. Сегодня ПАО «Татнефть», КФУ, Высшая школа нефти имеют серьезный потенциал и ученых с хорошими наработками в этом направлении. И есть не только лабораторные базы в вузах или на предприятиях, а реально действующие месторождения», – рассказал журналистам президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Трехдневная конференция, которая проходит с 17 по 19 марта, собрала на площадке Академии наук РТ всех представителей геоотрасли: от работников производств до научных сотрудников – всего свыше 200 участников. Программа конференции охватывает широкий спектр вопросов, как теоретических, так и совершенно прикладных.

«Если уж мы после этих докладов не сумеем открыть больше месторождений, по крайней мере мы точно сумеем лучше их понять», – считает главный редактор журнала «Георесурсы» Александр Соколов.

По мнению Соколова, уже первый день, посвященный в большей степени петрофизике, показал очень высокий уровень конференции.

Научные конференции по геодинамике и петрофизике совмещают впервые, но такая практика может стать постоянной, считает проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользованию и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев.

«Запасов на самом деле много, просто они очень сложные. Нужно применять высокотехнологичные методы, причем они должны быть еще и дешевыми. Простые, дешевые и очень высокотехнологичные – совместить три эти вещи всегда очень сложно», – рассказал Данис Нургалиев журналистам.

Подобные проблемы не решатся просто так, и каждая подобная конференция – это шаг на пути к их решению, считает Нургалиев.

«Сейчас основной тенденцией в геологии вообще является пересмотр многих позиций, которые формировались на протяжении последних 40-50 лет, в том числе при поддержке Академий наук и Академии наук Татарстана. Это не только мелкие вопросы, нюансы, но и ключевые позиции, например, образование и формирование скоплений нефти и газа на больших глубинах. Это один из тех ключевых вопросов, которыми мы активно занимаемся. Сегодня мы пытаемся переосмыслить парадигму образования углеводородов», – рассказал журналистам профессор, проректор по научной деятельности Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Олег Прищепа.

Татарстан – это место, где теория и практика живут рядом. Профессор Санкт-Петербургского горного университета отметил, что всегда популяризует достижения, достигнутые нефтяниками из Татарстана. Местную школу разработки нефтяных месторождений он считает передовой.

«Мне кажется, что сегодня мы стоим на пороге принципиально новых возможностей, которые связаны не только с искусственным интеллектом, но и с возможностью симбиоза машин, людей, экспертов, и это приведет к новым прорывам. Я думаю, что Татарстан будет передовым регионом, где все это будет реализовано», – считает профессор.