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Главного энергетика предприятия в промзоне «Алабуга» арестовали по делу о взятке
Сегодня Набережночелнинский городской суд отправил главного энергетика крупного предприятия из особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» под стражу до 25 сентября 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мужчина попросил взятку в размере 2,2 млн рублей у руководителя фирмы, специализирующейся на обеспечении работоспособности котельных за помощь в заключении договоров на подрядные работы и за акты выполненных работ.
25 июля 2023 года мужчины встретились, чтобы подписать договоры. Разработку этого дела вместе с оперативниками УФСБ России по РТ вели сотрудники сектора безопасности особой экономической зоны.
Когда первая часть взятки в виде 160 тысяч рублей и 340 тысяч рублей муляжа была передана, злоумышленника задержали.
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