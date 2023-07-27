Главного энергетика предприятия в промзоне «Алабуга» арестовали по делу о взятке

Сегодня Набережночелнинский городской суд отправил главного энергетика крупного предприятия из особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» под стражу до 25 сентября 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мужчина попросил взятку в размере 2,2 млн рублей у руководителя фирмы, специализирующейся на обеспечении работоспособности котельных за помощь в заключении договоров на подрядные работы и за акты выполненных работ.

25 июля 2023 года мужчины встретились, чтобы подписать договоры. Разработку этого дела вместе с оперативниками УФСБ России по РТ вели сотрудники сектора безопасности особой экономической зоны.

Когда первая часть взятки в виде 160 тысяч рублей и 340 тысяч рублей муляжа была передана, злоумышленника задержали.