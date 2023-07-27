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Главный энергетик предприятия в промзоне «Алабуга» попался на взятке в полмиллиона рублей
Главный энергетик крупного предприятия из особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» попался на получении взятки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.
По информации правоохранителей, мужчина попросил взятку в размере 2,2 млн рублей у руководителя фирмы, специализирующейся на обеспечении работоспособности котельных за помощь в заключении договоров на подрядные работы и за акты работ выполненных, но последний сообщил об этом в правоохранительные органы.
В кафе «Старый казан» в Елабужском районе мужчины встретились, чтобы подписать договоры. Разработку этого дела вместе с оперативниками УФСБ России по РТ вели сотрудники сектора безопасности особой экономической зоны.
Когда первая часть взятки в виде 160 тысяч рублей и 340 тысяч рублей муляжа была передана, злоумышленника задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело о даче взятки.
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