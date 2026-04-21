Главное здание Казанского земледельческого училища включат в реестр ОКН

Главное здание Казанского земледельческого училища признают объектом культурного наследия. Документ о включении его в соответствующий реестр находится на рассмотрении Комитета РТ по охране ОКН, сообщает пресс-служба ведомства.

Казанское земледельческое училище было основано в 1864 году в соответствии с приказом министра государственных имуществ от 1861 года на базе созданной еще в 1846-м Северо-восточной (Казанской) учебной фермы. Это предназначенное для государственных крестьян учебное заведение было призвано воспитывать «образцовых хозяев» из крестьянских юношей, срок обучения в нем составлял четыре года.

Если учащиеся фермы проходили курс начальной школы, то в училище принимались лица, уже имевшие начальное образование. Первоначально учеба длилась те же четыре года, но в 1867-м срок обучения увеличили до пяти с половиной лет, а в 1878-м – до шести, причем училище получило статус среднего учебного заведения. С этого момента абитуриенты должны были иметь знания, аналогичные знания поступающим в гимназии, программу расширили, а выпускники получили право поступать в сельскохозяйственные и лесные вузы.

Изначально училище готовило управляющих помещичьих и государственных сельскохозяйственных имений, до конца XIX века карьера выпускников в основном складывалась именно таким образом. Выпускники более поздних лет в основном становились агрономами и техниками в земствах, остальные – служили чиновниками и работали педагогами. С 1911-го учебное заведение стало именоваться Казанским средним сельскохозяйственным училищем, а его окончившие его официально считались уже не «учеными управителями», а агрономами. Всего до 1917 года училище подготовило около 650 специалистов, примерно 50 из них потом поступили в вузы.

Помимо прочего, образовательное учреждение активно участвовало в выставках: в 1873 году представляло образцы семян на Всемирной выставке в Вене, в 1887-м – на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове.

В 1918 году училище переименовали в Казанский сельскохозяйственный техникум, а в 1919-м на его базе создали факультет сельского и лесного хозяйства Казанского политехнического института. Сейчас бывшее главное здание учебного заведения занимает Казанский государственный аграрный университет.

Здание, расположенное по адресу: ул. Ферма-2, д. 53. было построено в 1863–1878 годах в эклектическом стиле, характерном для архитектуры государственных учреждений того времени. Внутри находились учебные кабинеты и большой зал для занятий анатомией, животноводством, ботаникой, агрономией. Здание училища сохранило первоначальный облик и объемно-пространственную структуру. Высокая сохранность интерьеров подтверждает культурную ценность объекта, подчеркнули в профильном комитете.

Ранее Комитет Татарстана по охране ОКН решил не включать территорию Северо-Восточной учебной фермы (Фермы-2) в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места. При этом в ведомстве заверили, что развитие территории Фермы-2 будет в полной мере учитывать сохранение объектов культурного наследия и их исторической среды.