Казанскую Ферму-2 решили не включать в реестр выявленных объектов культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Комитет Татарстана по охране ОКН решил не включать территорию Северо-Восточной учебной фермы (Фермы-2) в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В комитете такое решение объяснили тем, что сейчас занимаются включением в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ Комплекса зданий землемерной школы 1863 года постройки и планируют утвердить границы его территории.

Помимо этого, организована работа по установлению границ зон охраны трех объектов, находящихся на данной территории. Будут определены охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, заверили в ведомстве.

Развитие территории Фермы-2 будет в полной мере учитывать сохранение объектов культурного наследия и их исторической среды, подчеркнули в комитете.

Северо-восточная (Казанская) учебная ферма – учебно-показательное хозяйство Министерства государственных имуществ Российской империи. Была создана по распоряжению императора Николая I от 1841 года наряду с четырьмя другими фермами по образцу западноевропейских учебных сельскохозяйственных ферм для совершенствования сельского хозяйства и обучения государственных крестьян ведению хозяйства на научной основе. Начала работать в 1846-м.