Казанскую Ферму-2 решили не включать в реестр выявленных объектов культурного наследия
Комитет Татарстана по охране ОКН решил не включать территорию Северо-Восточной учебной фермы (Фермы-2) в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комитете такое решение объяснили тем, что сейчас занимаются включением в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ Комплекса зданий землемерной школы 1863 года постройки и планируют утвердить границы его территории.
Помимо этого, организована работа по установлению границ зон охраны трех объектов, находящихся на данной территории. Будут определены охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, заверили в ведомстве.
Развитие территории Фермы-2 будет в полной мере учитывать сохранение объектов культурного наследия и их исторической среды, подчеркнули в комитете.