Спасать жизни не только на службе: росгвардейцы Татарстана сдали антиковидную плазму

В Казани служащие Управления Росгвардии по Татарстану стали донорами плазмы крови, которая поможет в борьбе с Covid-19 жителям республики. Такую акцию сегодня провели впервые.

«Мы все прекрасно понимаем, что сегодня эпидемиологическая обстановка в республике напряженная, многие болеют. Личный состав Управления Росгвардии положительно принял предложение принять участие в акции», – рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ по работе с личным составом, полковник полиции Рафил Набиуллин.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Полковник полиции отметил, что желающих было много, но количество сдающих ограничено, поэтому сегодня пришли в Казанский плазмоцентр 12 сотрудников вневедомственной охраны.

«Все наши сотрудники привиты, имеют антитела, поэтому сдают антиковидную плазму», – добавил полковник.

Сначала все желающие сдать плазму крови проходят регистрацию, заполняют анкету, дальше сдают кровь из пальца. Общий анализ крови показывает уровень гемоглобина и других важных показателей, а также отсутствие инфекций и опасных болезней. Если кровь в норме, то дальше следует прием у терапевта, он дает заключение о возможности плазмодачи.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Плазму сдавать дольше, чем кровь, процедура длиться от 40 минут до часа, но зато восстановление проходит быстрее, объем плазмы восстанавливается за сутки.

«Мы очень рады, что сотрудники Росгвардии республики сегодня провели такую акцию. Они помогли многим людям попавшим в беду. Мы будем очень рады их видеть снова в наших плазмоцентрах», – отметила заведующая казанским филиалом «Российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма» Асия Хусаинова.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Большинство сдающих кровь служащих – мужчины, но есть и одна представительница прекрасного пола. Женщина призналась, что сдает кровь впервые, но планирует сделать это доброй традицией.

Зато для росгвардейца Эдуарда эта донация уже 42-я – раз в месяц мужчина сдает кровь или плазму.

«Это помощь людям», – ответил росгвардеец на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», почему он решил сдавать кровь.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

По его словам, несмотря на опыт, донация все также волнительна, как и в первый раз.

Еще один росгвардеец Андрей тоже близится к званию почетный донор, скоро у него 40-я донация.

В Казанском плазмоцентре рассказали, что плазма нужна, как от имеющих антитела к коронавирусу, так и обычная. Сдать ее может любой совершеннолетний житель, перед донацией надо пить больше жидкости, выспаться и воздержаться от употребления спиртного.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

«Мы ждем здесь всех желающих, ведь чем больше кадровых доноров плазмы, тем больше спасенных жизней», – заключила заведующая казанского плазмоцентра.

В свою очередь росгвардейцы пообещали, что эта акция точно не станет последней, и они придут в плазмоцентр еще не один раз.