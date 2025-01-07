«Главное пожелание – мира всем нам»: как в Казанском соборе встречали Рождество Христово

Православные всего мира сегодня в ночь встретили один из самых главных праздников – Рождество Христово. В главном православном храме республики митрополит Кирилл напомнил об основном смысле праздника Рождества и дал напутствие на наступивший год. О том, как прошла Рождественская ночь в Казанском соборе, в репортаже «Татар-информа».





В главном православном храме республики прошла Рождественская ночь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда чудо случилось, на небе загорелась Вифлеемская звезда

Рождественские елки с Вифлеемскими звездами на макушках уже давно украшены во многих домах – чаще елку устанавливают к Новому году. Однако раньше это делали именно к Рождеству.

Рождественскую ель – высокую красавицу – каждый год украшают и у собора Казанской иконы Божией Матери. В ночь здесь состоялась главная Рождественская служба Татарстана, возглавил которую митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Рождественскую ель – высокую красавицу – каждый год украшают у собора Казанской иконы Божией Матери Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рядом с елью – вертеп, еще один символ праздника. Он напоминает о месте, где родился Иисус Христос. Вертепы в Рождество украшают у входа в каждый православный храм – здесь изображают младенца, его родителей – Деву Марию и Иосифа Обручника, а также животных, которые стали свидетелями рождения Спасителя. Именно здесь было суждено родиться младенцу Иисусу, так как родители его следовали в Вифлеем на перепись населения, но места для ночлега им найти не удалось, лишь скромная пещера стала их приютом.

Рождество Христово – один из главных праздников в православии. В этот день чтят появление на свет Спасителя. Согласно Священному Писанию, рождение Христа пророчили святые отцы, и когда чудо случилось, на небе загорелась Вифлеемская звезда – над тем местом, где находилась та самая пещера. Сияние небесного тела увидели волхвы, они посчитали это знаком того, что пророчество сбылось. Волхвы пошли за звездой, и она привела их к святому семейству.

Рядом с елью – вертеп, еще один символ праздника. Он напоминает о месте, где родился Иисус Христос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы идем к вифлеемской пещере, чтобы поклониться Богу»

Суть праздника не только в том, чтобы отметить день рождения Сына Божьего, перед литургией митрополит Кирилл рассказал журналистам об истинном смысле праздника.

«Христос, Спаситель мира, сходит на землю, чтобы человека вернуть обратно на небо. Сегодня ангелы благовествуют народу через пастушков: “Не бойтесь, я пришел сообщить вам великую радость – в мир родился Сын Божий”. Сегодня мы идем к вифлеемской пещере, чтобы поклониться Богу, поблагодарить его, принести ему в дар свое искреннее открытое сердце, попросить у него помощи, чтобы он дал нам возможность жить на этой земле благочестиво, правильно, чтобы мы не мешали друг другу, меньше грешили, делали больше добрых дел и старались менять мир вокруг нас к лучшему», – сказал владыка.

Митрополит Кирилл отметил, что многие люди продолжают верить в разные суеверия, связанные с православными праздниками.

Перед литургией митрополит Кирилл рассказал журналистам об истинном смысле праздника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно помнить, что каждый новый год – это год от Рождества Христова. Сегодня мы благодарим Бога за то, что имеем возможность в мире и благополучии совершать сегодня это торжество. Мы сегодня собрались здесь, но многие наши соотечественники стоят на страже интересов нашей Родины. К сожалению, сегодня проливается кровь, много жестокости, много человеконенавистничества. Никуда это не уходит из нашей жизни потому, что мы забыли Бога, мы живем в силу наших собственных страстей, своего недостоинства и через это на других людей смотрим точно так же. На самом деле нужно смотреть на этот мир глазами Божьими, а он создал нас для того, чтобы мы радовались», – отметил митрополит.

«Единственное и главное пожелание – мира и возвращения милости Божией к нам»

«Всем, и татарстанцам, и не татарстанцам, всем, кто живет в нашем с вами Отечестве, единственное и главное пожелание – мира и возвращения милости Божией к нам ко всем. Чтобы все наши дети и близкие вернулись, чтобы кровь перестала проливаться, чтобы мир наступил, чтобы меньше было слез, чтобы меньше было вдов, сирот на этой земле», – сказал правящий архиерей.

Владыка Кирилл рассказал, что в канун Рождества в Казанский собор приезжали военнослужащие, которые находятся в столице Татарстана на лечении после ранений.

В канун Рождества в Казанский собор приезжали военнослужащие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Смотришь на них и понимаешь: они вернулись в эту жизнь. А сколько не вернулось и уже не вернется? Поэтому желание мира – самое главное. И, конечно, каждому желаю здоровья, счастья, благополучия, терпения друг к другу», – сказал митрополит Кирилл.

Заканчивая общение с журналистами, он напомнил, что на месте Казанского собора, казалось бы, совсем недавно был пустырь, а сегодня здесь кипит жизнь.

«Сколько людей сюда приходит: приходят с добром, со слезами, помолиться, уходят утешенными. Поэтому надо сделать так: если есть пустырь у нас в сердце, его надо наполнить чем-то таким, чтобы человек, который с нами общается, получил утешение», – добавил владыка.

Казанский собор уже был полон людьми, хотя до начала богослужения оставалось еще полчаса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этот день у каждого человека происходит пришествие Христа в его душу»

Тем временем Казанский собор уже был полон людьми, хотя до начала богослужения оставалось еще полчаса. Верующие выстроились в очередь на исповедь. Те, кто держал Рождественский пост, готовились причаститься в праздник.

«Это большой праздник, мы – глубоко верующие люди, поэтому быть в храме на Рождество для нас обязательно. Христос родился на этот свет – для нас это истина. Сегодня наши молитвы о Господе нашем, о Царице Небесной, о святых. Молитвами их мы и живем, получаем просимое, слава тебе, Господи», – поделились подруги Светлана и Ирина.

Ирина Блаченова: «Христос родился на этот свет – для нас это истина» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ирина Блаченова рассказала, что родом она из города Болгара, но сейчас живет в Казани. На малой родине она всегда ходила в храм в праздники, традицию эту сохранила и после переезда.

«Я с детства приучена ходить на службу. Я не представляю свою жизнь без этого. Всегда тянет, стараюсь чаще причащаться. В основном молюсь о здоровье для своих близких: для супруга, мамы, отца и сестры», – сказала она.

Жительница Казани Татьяна рассказала, что не является прихожанкой Казанского собора, но старается бывать здесь в большие праздники.

«В Пасху и Рождество я здесь. Сегодняшний праздник имеет очень большое значение – это пришествие в мир Господа. Он пришел, чтобы спасти людей, – это очень важно. В этот день в душе каждого человека происходит свое пришествие Христа. С праздником всех», – сказала Татьяна.

Молодежи на службе было заметно много Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Взяли в храм шестерых своих детей и еще соседских»

С каждой минутой все больше людей появлялось в обители. В глаза бросился подросток со сломанной ногой. Юноша с помощью родителей на санках добрался до храма, подняться по ступеням ему помогли росгвардейцы, дежурившие сегодня возле Казанского собора.

В ожидании службы люди занимали места поближе к алтарю, кто-то все еще стоял в очереди на исповедь. Мальчик лет десяти в этой очереди устало присел на корточки и читал молитвы, но продолжал терпеливо ждать. Молодежи на службе было заметно много.

Атмосфера царила по-настоящему праздничная Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И вот зазвучал хор, и началась торжественная служба. Атмосфера царила по-настоящему праздничная. Люди поздравляли друг друга, кто-то пришел с детьми, несмотря на позднее время. Малыши радостно улыбались и, вторя родителям, осеняли себя крестным знамением.

Семья Ляпустиных пришла на праздник в полном составе – супруги Павел и Ирина взяли в храм своих шестерых детей, в том числе и полуторамесячного сынишку. Кроха мирно спал в люльке, не обращая внимания на происходящее вокруг.

«Он первый раз в храме. Вообще мы всегда в полном составе ходим на службу в храмы. Рождество – это ведь семейный праздник. Но сегодня мы взяли еще и соседских детей», – рассказала Ирина.

Вернувшись домой, все отправятся спать, а днем будут ждать гостей – все соберутся за большим праздничным столом.

Супруги Ляпустины взяли в храм своих шестерых детей, в том числе и полуторамесячного сынишку Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Дети обязательно пойдут колядовать. Мы стараемся возрождать эту традицию. Они специально учат песни, готовятся, соседских ребят тоже привлекают. Очень приятно, что и мусульмане открывают двери, угощают детей», – поделилась она.

Завершилась служба далеко за полночь. В праздничном настроении верующие отправились по домам, отмечать праздник в кругу семьи за одним столом, к слову, сегодня после долгих дней поста можно будет разговеться.

Завершилась служба далеко за полночь. В праздничном настроении верующие отправились по домам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С приходом Рождества наступают святые дни – Святки. В это время по традиции девушки и юноши шли по домам колядовать. Недавно «Татар-информ» в своем видеоподкасте «Батюшка против» напоминал, что гадание на Святки, которое тоже считают старой русской традицией, строго запрещено православным – это считается большим грехом. Закончатся Святки с наступлением еще одного большого православного праздника – Крещения Господня.