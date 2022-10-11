«Главное, не стать мишенью и выжить»: как на полигоне под Казанью готовят бойцов для СВО

На полигоне Казанского танкового училища мобилизованные проходят боевое слаживание. Бойцы совершенствуют навыки стрельбы из пулемета и винтовки и учатся уничтожать танки. Взгляд изнутри на военную подготовку бойцов для СВО – в репортаже «Татар-информа».

Справиться со стрессом ребятам, которые оказались в числе мобилизованных, помогают их старшие товарищи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Охраняемая территория, раскинувшаяся на десятки километров, – именно здесь под Казанью неделю назад началась военная подготовка мобилизованных. Учебный полигон основан на базе славного Казанского танкового училища, только за подвиги в СВО звание Героев России получили одиннадцать выпускников училища. Обучение призывников проходит в максимально приближенных к боевым действиям условиях ­– повсюду грязь, глинистая местность, дым, взрывы снарядов, окопы. Ни минуты простоя – на поле боя будет дорога каждая секунда…

Весь учебный полигон разделен на так называемые «районы». В каждом своя специфика – призывники учатся или совершенствуют навыки в стрельбе из пулемета, снайперской винтовки, зенитной установки. Чуть поодаль группа мобилизованных изучает первую медицинскую помощь и особенности эвакуации раненого с поля боля, другие учатся в бою прикрывать своих товарищей.

На первый взгляд, техника кажется достаточно простой, но получается с первого раза далеко не у всех Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Против нас воюют наемники, и даже русские, предавшие Родину»

«Замена магазина! Меняем положение!», – к моменту, когда журналисты приехали на учебный полигон, подготовка призывников уже шла полным ходом. Внимание привлекла небольшая группа ребят, они собрались в круг и, меняя каждый раз положение, пытались как можно быстрее сменить на автоматах магазин. В нескольких метрах от них уже другая группа училась стрельбе из положения лежа. На первый взгляд, техника кажется достаточно простой, но получается с первого раза далеко не у всех.

«На оттачивание данного навыка может уйти целый день. Ведь с первого раза невозможно запомнить все правила и нюансы. Кто-то все равно совершает ошибки, например у одного выпирает пятка, второй таз поднял, третий приподнял голову», – рассказал инструктор, ветеран боевых действий Рустам.

Об ужасах, которые творили всушники на Донбассе, Рустам знает не понаслышке. Несколько месяцев он находился в зоне СВО в качестве добровольца, вернулся оттуда в августе этого года. Признается, что не смог тогда остаться в стороне, решил помочь своим. Сегодня Рустам помогает мобилизованным, передает им свой боевой опыт. По его словам, среди призывников немало тех, кто уже прошел несколько горячих точек и держал в руках автомат. Но даже им перед тем, как отправиться в зону боевых действий, необходимо вспомнить все.

«Мы объясняем ребятам, что те боевые действия, которые были на Северном Кавказе, сильно отличаются от тех, что сейчас происходят на Украине. Они должны понимать, что сейчас на территории бывшей Украины применяется артиллерия. Против нас выступают группы специального назначения, у которых хорошая профессиональная подготовка, а также наемники – поляки, англичане. Среди них есть даже русские – изменники Родины, предатели», – рассказал Рустам.

Обучение призывников проходит в максимально приближенных к боевым действиям условиях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выполнить задачу и не стать мишенью»

Справиться со стрессом ребятам, которые оказались в числе мобилизованных, помогают их старшие товарищи. Разговоры по душам, истории о поражении противника в других горячих точках, моральная поддержка – все это необходимо для поднятия боевого духа новобранцев, считает заместитель командира взвода Ренат. Сам он уже принимал участие в боевых действиях на Украине в 2014 году. Говорит, что страшно не было, служил Родине с честью.

«Мы стараемся успокоить молодых, делимся с ними опытом. Ведь среди нас много тех, кто, например, был в Чечне. Лично я показываю ребятам, как правильно держать оружие, как правильно занять позицию. Задачи, которые здесь ставят, нацелены на то, чтобы мы смогли защитить себя, не испугаться в бою и не стать мишенью», – рассказал Ренат.

Брат воюет в составе батальона «Алга»

В другом «районе» призывники учились обращаться с зенитной установкой. Она стояла поодаль, в поле. Чтобы добраться до нее, журналистам пришлось преодолеть глинистую местность, пройти через лужи, подняться в гору. На глазах у представителей СМИ, к «зенитке» подбежали призывники. Они установили боекомплект, навели технику на цель. Спустя несколько минут прозвучала команда «Огонь!». Вмиг под ногами все задрожало, от резкого громкого звука с непривычки зазвенело в ушах.

«Да, звучит красиво», – пошутил один из призывников.

В перерыве корреспонденту удалось пообщаться с мобилизованным по имени Владимир. С зенитной установкой он познакомился на днях. Рассказал, что поначалу управлять ею было страшно. Правила и тонкости управления орудием объяснили опытные инструктора.

«Тренировки дают о себе знать, дальше становится значительно легче. Данная установка прицепная, крепится к машине, которая подъезжает на позицию. Здесь мы работали в паре – командир и наводчик. Практически все, кто здесь сейчас находится, увидели зенитную установку впервые», – рассказал Владимир.

Лично о себе Владимир рассказал не много. Служил с 1995-го по 1997 год. Едва он узнал, что в стране объявили частичную мобилизацию, сразу решил пойти в военкомат, не дожидаясь повестки. Цель одна – помочь нашим ребятам на Украине.

«У меня сейчас там брат. Он ушел в составе батальона "Алга". Иногда переписываемся с ним, дает только сухую сводку, но главное мы знаем, что он жив и все хорошо», – добавил мобилизованный.

Оказание первой медицинской помощи – один из сложнейших, но в то же время жизненно необходимых навыков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Счет идет на минуты

«Есть желтые зоны, зеленые, красные. Желтые – наиболее безопасное место, красное – наоборот», – рассказывал мобилизованным медик Нияз. Он специально приехал на учебный полигон, чтобы научить ребят оказывать первую медицинскую помощь.

Как прикладывать тампон, пользоваться жгутом, накладывать повязки, эвакуировать с поля боя раненных так, чтобы самому не получить пулю, – все это каждый день объясняет призывникам Нияз. Оказание первой медицинской помощи – один из сложнейших, но в то же время жизненно необходимых навыков, считает он.

«Ребята все должны знать азы первой помощи. Вы же понимаете, что после ранения на поле боя между жизнью и смертью всего несколько минут. К примеру, если снаряд прилетит в нижние конечности, повредится артерия, то нужно срочно остановить кровотечение. Это мы тоже обязательно показываем», – рассказал Нияз.

Тренировки дают о себе знать, дальше становится значительно легче Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы все – большая семья»

Танк курсирует по кругу в поле, в этот момент боец должен успеть сделать в него пару выстрелов из автомата, и затем кинуть гранату. Справиться с нелегкой задачей призывникам помогал интсруктор – спецназовец Тагир.

«Мы стараемся поддерживать ребят, ведь это все те, кто будет вас защищать. Мы все – большая, огромная семья. Мы называем друг друга братьями. Настрой у нас боевой, мы будем двигаться вперед», – отметил Тагир.

Тагир – один из немногих, кто тоже не стал дожидаться повестки и пришел в военкомат сам, а 26 сентября он уже оказался в пункте сбора на базе «Казань Экспо».

«Нет никакого страха. А тем, кто еще только собирается защищать своих детей, жен, матерей, передаю: "Привет". Ребята, мы вместе!», – обратился он ко всем тем, кто пока только собирается на службу.