«Мы – звенья одной цепи»: как на полигоне под Казанью проходит боевое слаживание

На учебном полигоне под Казанью сотни мобилизованных проходят боевое слаживание. Дым, разрывы снарядов, запах пороха и автоматные очереди – именно с этого начинается утро каждого призывника. «Татар-информ» о том, как военнослужащие готовятся к отправке в зону СВО.

Мобилизованные в Татарстане проходят боевое слаживание на учебном полигоне танкового училища Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы не учим, мы восстанавливаем навыки»

На самой окраине Казани среди золота берез скрыт от любопытных глаз внушительных размеров учебный полигон танкового училища. Попасть в «учебку» без приглашения невозможно – въезд надежно охраняется, а приглашенных на импровизированный пресс-тур журналистов допускают в первые ряды «театра» военных действий только по заранее согласованному списку.

Проверив данные, военный все же пускает машины с представителями СМИ на территорию полигона. Едем долго, не меньше 15 минут. Вначале привычный осенний пейзаж не многим отличается от обычной картины загородной жизни – поле, редкие деревья, кустарники, и необъятный простор. Но спустя некоторое время все меняется: вдоль дороги идут ребята в военной форме, через несколько метров полоса препятствий, где тренируются еще несколько десятков военнослужащих. Чуть поодаль – привал. Кто-то из мобилизованных обедает, некоторые сбились в группы и что-то с интересом рассказывают друг другу, а кто-то, воспользовавшись свободной минутой, отдыхает, положив под голову вещмешок.

Основное, чему учат мобилизованных на полигоне, это подготовка для работы в группе Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Машина проезжает еще с полкилометра, и вот мы наконец на месте. Или, как говорят военные, «на районе».

«Сейчас мы находимся на огневой подготовке. На районе организованы шесть точек. Здесь ведется работа с оружием – в городе, в траншее, в здании. Четвертая точка – это основы военно-медицинской подготовки. Учим, как правильно жгут наложить, как сделать укол. На пятом этапе бойцы занимаются инженерной подготовкой. Шестая часть района – холостая тренировка, без стрельбы», – до начала основных учений поделился с корреспондентом «Татар-информа» один из инструкторов.

Основное, чему учат мобилизованных на полигоне, это подготовка для работы в группе. Нет, новобранцев не учат заново – у каждого за спиной либо срочная служба, либо служба по контракту. Здесь, по словам инструкторов, восстанавливают навыки, полученные ранее.

«Сами ребята просят им показать, объяснить. Все прекрасно понимают, куда и зачем едут. И хотят быть полностью готовы» Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Наша задача – это максимальная подготовка ребят. Мы должны довести их действия до автоматизма. Здесь несколько локаций. Каждый из мобилизованных проходит весь спектр учений, в том числе бой в условиях плотной городской застройки. Это как раз здесь, на огневой точке. Да и сами ребята просят им показать, объяснить. Все прекрасно понимают, куда и зачем едут. И хотят быть полностью готовы», – подчеркнул инструктор.

Черный дым, запах пороха и сотни патронов в минуту

Пока мы беседовали с инструктором по огневой подготовке, к учебному полигону стали стягиваться военнослужащие. Первыми пришли порядка 20 военных. Они встали чуть в стороне, громко переговаривались между собой и с интересом разглядывали журналистов с камерами. По говору стало понятно – не местные.

На полигоне учебу проходят не только жители Татарстана, но и «гости» из соседней республики Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Вы откуда, ребят?» – поинтересовались мы у военных.

«Мы ваши соседи, из Башкортостана», – с улыбкой ответили призывники.

Как выяснилось, на полигоне учебу проходят не только жители Татарстана, но и «гости» из соседней республики. Двое из мобилизованных – друзья детства. Знакомы, как говорится, с яслей.

«В родном селе вместе в садик ходили, потом в одну школу. Когда пришло время служить, вначале мне повестка пришла, потом другу. Так и с повесткой на мобилизацию. Только на этот раз друг первым приглашение получил. Я через пару дней уехал. Никак не думал, что тут встретимся», – чуть смущаясь рассказал один из военных.

Основное напутствие от инструктора – не торопиться, ведь боевая подготовка не терпит суеты Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Не успели мы договорить с «гостями», как появилась новая группа военных. На этот раз – все жители Татарстана. Перед учебными стрельбами мужчин выстроили в шеренги, провели с ними обязательный инструктаж, после чего они по группам отправились на этапы. Первый – городская стрельба. Каждый военнослужащий перед своим «выходом в город» получает указания от инструктора. Основное напутствие – не торопиться, ведь боевая подготовка не терпит суеты.

«Выпрыгивать из-за укрытия не нужно! Аккуратно выглядываем, видим цель, поражаем. Идем дальше», – терпеливо объясняет инструктор военнослужащим.

Перед выходом на огневую позицию, боец получает магазин с патронами, а также каску и бронежилет. Как только все готово, испытание начинается: инструктор с бойцом заходят в импровизированный коридор с отверстиями, имитирующими оконные проемы. Инструктор почти по-отечески сопровождает на всем пути своего подопечного. Первое окно и первые выстрелы. С непривычки на миг закладывает уши, но к звукам автоматных очередей быстро привыкаешь.

Инструктор почти по-отечески сопровождает на всем пути своего подопечного Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Цель поражена. Идем дальше», – стараясь перекричать звуки выстрелов, говорит наставник.

«Подошли. Теперь ищешь пулеметчика. Одиночным по пулеметчику. Давай! Левее! Попал. Молодец, следующий», – коротко и предельно ясно говорит инструктор.

Как только один из первых отстрелявшихся сдал каску и жилет, задаем ему несколько вопросов. Свое имя мужчина называть не стал. Сказал лишь, что ему 42 года, родом из Казани. За спиной – срочная служба, а после долгие годы работы в МВД.

Среди ребят есть и те, кто пришел не после получения вызова в военкомат, а сами решили отправиться защищать рубежи страны Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Как только началась военная компания, я очень переживал. Думал даже добровольцем пойти, но жена и мама очень волновались. Но попал под частичную мобилизацию. Сейчас у нас идет основательная подготовка. Вот прошли огневую – то есть действие штурмовых групп в городе, отражение нападения. Инструкторы все очень опытные. Объясняют, направляют. К тому же, условия учебы максимально приближены к реальным боевым», – поделился с корреспондентом казанец.

Военнослужащий рассказал, что среди ребят, с которыми он познакомился на учебном полигоне, есть и те, кто пришел не после получения вызова в военкомат, а сами решили отправиться защищать рубежи страны.

«Мы вернемся! Слово даю. А еще я баню не достроил. Вернусь – дострою» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я так считаю, каждый мужчина просто обязан защищать свою семью, свою Родину. Мы все точно знаем, куда и для чего едем. И от подготовки зависит не только моя жизнь, но и жизнь товарища», – отметил мобилизованный.

В конце беседы на вопрос, что бы он хотел сказать родным, мужчина передал привет супруге Ольге, маме, брату Евгению и всем друзьям, а после с едва заметной грустью сказал, что ему немного печально от того, что пришлось так резко расставаться…

«Но я обязательно вернусь! Мы вернемся! Слово даю. А еще я баню не достроил. Вернусь – дострою», – рассмеялся мужчина.



«Вернусь – женюсь. Обещаю!»

Пройдя с военнослужащими все шесть огневых точек, мы отправились на следующий район. На этот раз, чтобы посмотреть на работу зенитной установки, нам пришлось пройти настоящую полосу препятствий – небольшой подъем в гору, бег по пересеченной, а точнее, глинистой скользкой местности, форсирование лужи вброд. Преодолев все преграды, мы добрались до зенитной установки.

Возле нее несколько бойцов – командир расчета, прицельный, наводчик. Как только боекомплект «установлен», а орудие наведено на цель, звучит команда «огонь». Спустя пару секунд сразу несколько выстрелов, по звуку напоминающих разрывающиеся под ногами снаряды. От резкого громкого звука невольно жмуришься, едва не роняя камеру в грязь. Военный, наблюдающий за этой картиной со стороны, едва заметно улыбнулся, наверняка в очередной раз подумав, что армия – дело не женское. Однако уже с третьего залпа звуки зенитки перестают пугать и скорее вызывают еще больший интерес.

Как только боекомплект «установлен», а орудие наведено на цель, звучит команда «огонь» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как выяснилось, стрелял из зенитной установки совсем молодой житель Нижнекамского района республики Евгений. В 2017-18 годах Евгений служил в Москве в почетном карауле, а сейчас здесь – в боевом составе зенитчиков.

«Что, глушит? К этому привыкаешь», – улыбаясь, сказал Евгений. «Я по военной специальности стрелок. Да, такой подготовки у нас, конечно, не было. Тут все в новинку. Но всему можно обучиться. Было бы желание», – сказал военнослужащий.

О ребятах-зенитчиках юноша отзывается с теплом.

«У всех настрой хороший, правильный. Мы стали, как одна семья. Помогаем друг другу, поддерживаем. Никто не остается в стороне», – продолжил рассказ Евгений.

«У всех настрой хороший, правильный. Мы стали, как одна семья. Помогаем друг другу, поддерживаем» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Дома молодого человека остались ждать родители, бабушка, дедушка и любимая девушка.

«Приеду и обязательно женюсь. Обещаю!», – в конце беседы рассказал татарстанец.

Эффективно-эффектный бой

На последний район нас привезли уже в сумерках. Было известно лишь, что здесь – тактические стрельбы. Но что это и с «чем его едят», угадывалось с трудом. На подъезде к полигону в поле стали видны небольшие вспышки, похожие на залпы салютов. На секунду подумалось, что так здесь встречают представителей СМИ. Однако, когда мы подошли поближе, стало ясно, что к фейерверкам вспышки не имеют никакого отношения. Оказалось, что яркие всплески – это пули, которые разрываются о бронированный лист. Страшно красивое зрелище.

Яркие всплески – это пули, которые разрываются о бронированный лист. Страшно красивое зрелище Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Здесь с военнослужащими работают сразу на четырех точках четыре инструктора. Они проходят одну и ту же программу, однако с разными наставниками. После получают патроны. Все под роспись, далее – на ‘’заряд’’. А уже отсюда на огневой рубеж. За счет того, что идет планомерное повторение, уровень подготовки у ребят растет с каждым днем. Буквально день, и они совсем иначе держат оружие, поражают цели», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» инструктор по тактической стрельбе.

Здесь, по его словам, бойцы получают основные навыки стрелковой подготовки. С ними отрабатывается оборонная техника, оттачиваются навыки беглого огня по противнику и так далее.

«Такая тактика боя максимально приближена к реальным условиям. Это может случиться даже во время несения службы на КПП. Наша задача – довести действия до автоматизма. В бою не будет времени на размышления и страх. Должны работать рефлексы», – отметил инструктор.

«Наша задача – довести действия до автоматизма. В бою не будет времени на размышления и страх. Должны работать рефлексы» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Уже по пути к машине, нам удалось перекинуться парой фраз с еще одним военнослужащим. Как и многие, мужчина не стал называть своего имени. Да и на камеру говорить отказался – побоялся, что жена с детьми увидят его по телевизору и станут переживать. Удалось выяснить, что военный из Казани, восемь лет назад прошел срочную службу и с тех пор оружие в руках не держал.

«Многие спрашивают, страшно ли мне? Нет, не страшно. И мне нельзя бояться. Со мной же ребята. Как я их могу подвести? Как я могу струсить. Мы – звенья одной цепи и не можем себе позволить слабости», – со сталью в голосе произнес казанец.

А после, чуть смягчив тон, произнес: «Вы только берегите себя здесь. Для нас. А мы там себя для вас сбережем. Все будет хорошо!»

