«Главное не скорость, а качество»: как строители из Европы и Азии соревнуются в Казани

Финал международного строительного чемпионата проходит в эти дни на площадке «Казань Экспо». Какие задания подготовили для соревнующихся и как проходит борьба за первенство – в фоторепортаже «Татар-информа».

Первый строительный чемпионат прошел в прошлом году в Сочи. Право проведения состязаний в этом году Казань выиграла у Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В отборочном этапе чемпионата в Казани приняли участие 20 тысяч человек. В финале участвуют почти 800 человек, – профессионалов отрасли из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Туркменистана. Сегодня они завершают работу над проектами, заданиями, полученными вчера.

«На работу участникам отводится по 16-17 часов, то есть два рабочих дня, в зависимости от номинации, при этом у нас нет четких инструкций к работе – люди работают так, как привыкли, и мы оцениваем результат», – поделился технический эксперт чемпионата Владимир Сычев.

Каждое задание разбито на модули, по которым жюри выставляет предварительные оценки. «У нас учтены варианты, что кто-то работает быстрее, а кто-то медленнее. Задания, приближенные к реальной жизни, и модули разбиты так, что специалист должен успевать выполнить ту или иную работу за указанное время, раз уж он специалист», – добавил Сычев.

Члены жюри отметили, что перед финалистами поставлены те задачи, которые им приходится выполнять практически ежедневно на работе, только немного усложненные.

Участник соревнований Александр Шаповалов подтвердил слова жюри, однако отметил, что задания не по прямому профилю рабочих все-таки вызывают некоторые проблемы. «Есть некоторые сложности, особенно в заданиях не совсем по нашему профилю, но если заранее подготовиться, то будет намного легче», – сказал он.

Шаповалов поделился, что уровень всех команд приблизительно одинаковый, поэтому определить фаворитов на победу до окончания испытаний нет никакой возможности. «Все работают по-разному, однако пока сложно определить, у кого получается лучше. Главное не скорость, а качество, и оценивать будут именно последнее, так что интрига будет сохраняться до конца», – заявил Шаповалов.

Соревнования проводятся по 20 практико-ориентированным рабочим и инженерным номинациям, причем большинство номинаций уникальны в сфере проведения конкурсов профмастерства стройотрасли. Стоит отметить, что в этом году была создана Студенческая лига, представители которой принимают участие в 16 номинациях.

«Каждая организация может заявиться хоть на все номинации, но лучше отталкиваться от специализации предприятия. Например, небольшая фирма по установке электрощитков столкнулась с трудностями на задании по прокладке кабелей», – поделился Владимир Сычев.

WorldSkills – прототип Международного строительного чемпионата, сообщил «Татар-информу» первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. Однако цели мероприятий схожи: подготовка высококвалифицированных рабочих кадров. Кроме того, чемпионат проводится для повышения имиджа строительных профессий и раскрытия потенциала профессионалов и молодых специалистов в индустрии промышленного строительства.

«Это отличная площадка для выработки решений, обеспечивающих развитие технологического суверенитета строительной отрасли России», – отметил Ломакин.

Призовой фонд чемпионата сформирован из взносов организаторов и составляет в этом году 44,1 млн рублей. Между призерами из числа работников организаций и независимых участников будут разделены 32,4 млн рублей: за 1-е место они получат 300 тыс. рублей, за 2-е – 200 тыс. рублей, за 3-е место – 100 тыс. рублей.

Остальная сумма в 11,7 млн распределится среди призеров Студенческой лиги. Так, занявшие первые места получат по 150 тыс. рублей, вторые места – по 100 тыс. рублей, а третьи – по 50 тыс. рублей.

Закрытие чемпионата и награждение победителей пройдет завтра на «Казань Экспо».

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»