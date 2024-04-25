«Главное не деньги, а их количество»: что тормозит развитие венчурного бизнеса в России

Рустам Минниханов: «Форум в очередной раз подтвердил статус одной из наиболее ярких и представительных дискуссионных площадок отечественной венчурной индустрии»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одна из наиболее ярких и представительных дискуссионных площадок»

«Многолетняя традиция проведения форума в нашей республике — свидетельство консолидации усилий Татарстана и всех субъектов национальной инновационной системы», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия форума.

Он подчеркнул, что в этом году на мероприятие заявились свыше 4 тыс. участников, в деловой программе задействовано свыше 200 спикеров, около 100 представителей инвестиционных фондов.

«Форум в очередной раз подтвердил статус одной из наиболее ярких и представительных дискуссионных площадок отечественной венчурной индустрии», — отметил Минниханов.

По его словам, это стало возможным во многом благодаря ряду содержательных и организационных новшеств – расширенной двухдневной программе и особому акценту на возросшей роли технологического предпринимательства.

Рустам Минниханов дал старт Российскому венчурному форуму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов добавил, что основная цель площадки — формирование зрелого венчурного рынка, независимого от зарубежных источников финансовых ресурсов.

При этом важно, чтобы отечественная венчурная отрасль обеспечивала поддержку научных исследований и разработок и способствовала широкому применению технологий в российской экономике.

«Нам предстоит ответить на вопрос, каким образом российская венчурная индустрия может воспользоваться происходящими глубокими изменениями и открывающимися возможностями. Уверен, форум послужит удобной платформой для обмена передовым опытом. Желаю всем плодотворной работы, желаю успехов во всех начинаниях и замыслах», — заключил Минниханов.

Одновременно с форумом начала работать выставка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Презентации стартап-проектов

Одновременно с форумом начала работать выставка, которую осмотрел Минниханов. На стендах по периметру павильона свои разработки представили свыше 50 стартап-проектов.

Помимо самой экспозиции в центральной части павильона установили специальную площадку для питч-сессий, где представители стартап-проектов презентовали свои идеи потенциальным инвесторам.

Кроме того, в центре зала были представлены китайские авто, среди которых и набирающий популярность Tank, а также другие бренды автомобилей представительского класса.

Валерий Фальков: «Университеты – это уникальные места для создания стартапов: там есть и молодежь, и наукоемкие технологии, и наставничество, и заинтересованные компании» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Университеты – это уникальные места для создания стартапов»

Главной темой пленарного заседания, как и форума в целом, в этом году стало технологическое предпринимательство. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что для его развития необходимо развивать и поддерживать новые стартапы.

«Университеты – это уникальные места для создания стартапов: там есть и молодежь, и наукоемкие технологии, и наставничество, и заинтересованные компании. Во всем мире университеты – это места, где создаются новые бизнесы», – заявил Фальков.

Фальков подчеркнул, что студенты Татарстана проявляют огромную активность и занимают первое место среди регионов РФ по количеству полученных грантов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что для этой цели в России создан федеральный проект, посвященный развитию студенческого предпринимательства. Он направлен как раз на то, чтобы каждый желающий студент мог реализовать себя в этой сфере.

«У нас всегда уделялось внимание развитию предпринимательства, но это были не масштабные проекты. Сейчас у каждого студента есть возможность попробовать себя в технологическом предпринимательстве, и не просто заявить об этом, а иметь необходимую инфраструктуру – такого никогда не было», – добавил министр.

Татарстан – лидер по количеству грантов на стартапы

Министр напомнил про систему грантов за студенческие стартапы, на которые только в этом году в стране подано свыше 7 тыс. заявок, и около 2 тыс. из них получат грант в 1 млн рублей. Фальков также подчеркнул, что студенты Татарстана проявляют огромную активность и занимают первое место среди регионов РФ по количеству полученных грантов.

Рифкат Минниханов еще на этапе организации форума придерживался мнения – венчурный рынок не может существовать без предпринимательства, в первую очередь технологического Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также отметил два факта: технологическое предпринимательство немыслимо без венчурного финансирования и нужно проработать механизмы расширения участия бизнеса в деятельности университетов.

Отметим, что президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов еще на этапе организации форума придерживался схожего мнения – венчурный рынок не может существовать без предпринимательства, в первую очередь технологического. По его словам, на форуме акцент сделан на то, чтобы в рамках раскрученного бренда Российского венчурного форума раскрутить и вопросы технологического предпринимательства.

Раис Татарстана подчеркнул, что он всегда считал университеты недостаточно включенными в процесс создания стартапов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужны средства, чтобы проекты полетели»

Рустам Минниханов на сессии заявил, что Россия в целом и Татарстан в частности продолжают продвигаться в венчурном бизнесе, несмотря на то что ранее основными партнерами были Европа и США.

«Оказывается, мы можем сами дальше двигаться», — сказал Минниханов, добавив, что в планах поиск партнеров в странах исламского мира и БРИКС.

Раис Татарстана подчеркнул, что он всегда считал университеты недостаточно включенными в процесс создания стартапов.

«Во-первых, у них не было такой задачи, и во-вторых, денег на это не хватало. Сегодня же, если посмотреть по стране, то сколько университетов в этом заинтересованы, сколько студентов получили и получают гранты на развитие своих идей. Такой поддержки раньше никогда не было, и мы видим, что инновации могут появиться только в университетах», — считает Минниханов.

Он рассказал, что во время осмотра выставки форума познакомился с 50 стартапами. Руководитель Татарстана также обратился к Валерию Фалькову с просьбой помочь с финансированием этих идей.

Относительно дальнейшего развития технологического предпринимательства Минниханов считает, что нужно продолжать развитие передовых инженерных школ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужны средства, чтобы эти проекты полетели. И сегодня самое время: мы ограничены в информации, технологиях, но у нас достаточно грамотной, умной молодежи, чтобы эти вопросы решать. Люди есть, старт есть, политика государства в направлении технологического суверенитета озвучена, поэтому нужно двигаться дальше. Эти проекты должны быть поддержаны», — заявил Раис Татарстана.

Относительно дальнейшего развития технологического предпринимательства Минниханов считает, что нужно продолжать развитие передовых инженерных школ. Вторым важным моментом он назвал создание благоприятных условий для инвесторов, чтобы они шли на венчурные проекты.

«Центр, форумы, где они могли бы получить доход, может быть какие-то льготы. У людей деньги есть, и если мы их заинтересуем, то они, возможно, рискнут своими деньгами и пойдут на эти форумы. Главное не деньги, а их количество, поэтому надо подумать, откуда мы можем сюда добавить еще денег», – заключил Минниханов.