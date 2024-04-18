Рифкат Минниханов: Акцент венчурного форума сделан на технологическом предпринимательстве

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Венчурный рынок не может существовать без предпринимательства, в первую очередь технологического, и акцент Российского венчурного форума (РВФ) сделан на то, чтобы в рамках его раскрученного бренда продвинуть и вопросы технологического предпринимательства. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании оргкомитета РВФ.

«На сегодняшний день технологическое предпринимательство — это драйвер развития экономики. И чтобы технологическое предпринимательство дальше развивалось, нужен венчурный рынок, а для развития венчурного рынка необходимо предпринимательство. То есть они взаимосвязаны», – заявил он.

Минниханов отметил, что в последние два года венчурный рынок демонстрировал сильный спад, однако он считает, что в рамках появления технологического предпринимательства в ближайшем будущем этот показатель начнет расти.

«Надо любому руководителю предприятия, органов власти поприсутствовать на форуме, чтобы увидеть, как сегодня оживает прослойка предпринимательства. Не зря же в рамках стратегических инициатив одна из первых стартовавших это университетские технологические платформы», – добавил Минниханов.

XVIII Российский венчурный форум состоится в Казани, в МВЦ «Казань Экспо», 25−26 апреля 2024 года.