«Главное, чтобы никто не остался без внимания»: каким будет год 80-летия Победы в РТ

В Татарстане проведут подомовой обход всех ветеранов Великой Отечественной, вручат медали и решат на 100 процентов все их социальные и медицинские проблемы. Заботой окружат также участников СВО и их семьи. О том, какие еще мероприятия пройдут в Год защитника Отечества в республике, – в репортаже «Татар-информа».





«Мы безмерно благодарны нашим героям за их смелость и преданность Родине»

Каким будет Год защитника Отечества и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказали сегодня в «Казань Экспо» на заседании соответствующих республиканских организационных комитетов. Участие в нем приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие представители власти, а также участники СВО и волонтеры, помогающие фронту.

Окружать заботой ветеранов войны и помогать семьям участников СВО – вот главные задачи на этот год. Главное, чтобы никто не остался без внимания, подчеркнул Рустам Минниханов.

«В те суровые годы вся страна объединялась для защиты от захватчиков. Каждый гражданин, от мала до велика, внес свой вклад в общее дело борьбы за свободу и независимость. 2025 год войдет в историю в первую очередь как год празднования 80-летия Великой Победы. И сегодня сыны Татарстана мужественно отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции. Мы безмерно благодарны нашим героям за их смелость и преданность Родине», – сказал, выступая перед собравшимися, Раис Татарстана.

В память о тех, кто погиб, защищая Отечество, он объявил минуту молчания.

«Наша задача – обеспечить 100-процентное социальное, медицинское обслуживание»

Затем слово для доклада было предоставлено заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой.

«В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества», – напомнила вице-премьер присутствующим.

В Татарстане был утвержден организационный комитет по проведению Года защитника Отечества, уже состоялось три мероприятия и разработан план основных мероприятий, сообщила она. В республике будут проведены Дни единых действий, патриотические акции, Дни воинской славы, которые будут посвящены победам в решающих сражениях Великой Отечественной войны.

«Главным событием Года является 80-летие Великой Победы. «Бессмертный полк» формат шествия не предполагает, но вместе с тем до нашего сведения доведены несколько форматов проведения. Акции «Стена памяти», «Луч Победы», «Краски Победы» организуются движением волонтеров Российской Федерации и Республики Татарстан», – рассказала Лейла Фазлеева.

Самое главное – адресная работа с ветеранами Великой Отечественной войны, которых с каждым днем становится все меньше, подчеркнула она.

«Наша задача – в этом году обеспечить 100-процентное социальное, медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, своевременное обеспечение всех выплат. Уже проведен подомовой обход ветеранов в муниципальных районах с целью выявления их потребностей», – отметила Фазлеева.

Еще одна задача – присвоить участникам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин». 88 ветеранов уже его получили.

«Кроме этого, нам необходимо вручить юбилейные медали «80 лет Победы», общее количество вручения на сегодня – 7839 человек. 2795 медалей уже вручены», – сказала заместитель Премьер-министра Татарстана.

Раисом республики принято решение о предоставление единой денежной выплаты участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, а также вдовам военнослужащих.

Лейла Фазлеева: «Самое главное – адресная работа с ветеранами Великой Отечественной войны»

К 9 мая в Зеленодольске установят стелу «Город трудовой доблести»

Лейла Фазлеева напомнила также, что в целях увековечения имен Героев Советского Союза и России в Татарстане с 2018 года реализуется проект «Герои Отечества».

«В январе этого года городу Зеленодольску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это событие является знаковым для всей нашей республики, для всех жителей Татарстана. В ближайшее время исполкомом Зеленодольского района будут внесены в Кабинет Министров РТ, в межведомственную комиссию по увековечению варианты размещения и формата памятной стелы. Установка планируется к 9 мая 2025 года», – рассказала она.

В преддверии празднования юбилея Победы особое внимание уделяется объектам культурного наследия, связанным с событиями тех лет.

«В единый реестр внесены 12 объектов культурного наследия. Наша задача – до 9 мая реализовать мероприятия и ремонтные работы на 31 объекте. Это будет касаться и памятников, которые отнесены к событиям и людям, связанным с Великой Отечественной войной и событиями специальной военной операции», – заявила она.

Запущен кадровый проект для участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана»

Институт развития города Казани разрабатывает концепцию комплексного развития территории парка Победы, включая мемориальную композицию, посвященную специальной военной операции, добавила Лейла Фазлеева.

В план Года защитника Отечества включен проект «Диалоги с героями». За два месяца 2025 года 130 участников СВО провели мероприятия с общим охватом около 8 тысяч человек. Все они прошли в молодежных организациях и учреждениях.

Несколько дней назад участники СВО приняли активное участие в мероприятиях под названием «80 дней до Великой Победы».

«С этого года в Республике Татарстан запущен кадровый проект для участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана» в рамках федеральной программы «Время героев». 18 февраля запущен одноименный сайт», – напомнила Фазлеева.

Самое массовое мероприятие в Татарстане – «Зарница 2.0»

В целях увековечения памяти о подвиге участников СВО из Татарстана агентством «Татмедиа» объявлен открытый литературный конкурс «Герои Татарстана» на русском и татарском языках. Победители будут объявлены в День России 12 июня.

«Конкурс станет важным дополнением к Республиканской премии имени Державина, Международной независимой русской премии «Глаголица» и иных мероприятий, связанных с военно-патриотической и гражданской литературой», – добавила заместитель Премьер-министра.

Остановилась она и на самом массовом мероприятии в Татарстане – «Зарница 2.0». В нем должны принять участие 82 тысячи детей, подростков и молодых людей до 21 года. На участие в игре уже заявились более 50 тысяч человек.

«Ни одно обращение не должно оставаться без внимания»

В апреле 150 ученых и руководителей федеральных структур из пяти стран и разных регионов России приедут на Международный научный форум «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в судьбах народов и регионов», организуемый Академией наук РТ.

«В рамках конференции будут обсуждаться ключевые моменты Великой Отечественной войны как для страны в целом, так и для Татарстана, вклад тыловых регионов в достижение победы над врагом, социальные и культурные процессы, проблемы сохранения исторической памяти», – рассказала Лейла Фазлеева.

План работы на год носит гибкий характер, будут поддерживатьсяи и инициативы жителей республики, отметила она.

«В организационный комитет уже поступила заявка на проведение конкурса на лучшую организацию и проведение Дня Победы не просто в муниципальных районах, а в конкретных дворах, парках и скверах, которые замечательным образом наполняют жизнь татарстанцев», – рассказала заместитель Премьер-министра РТ.

Поддержка будет оказана всем ветеранам боевых действий и семьям погибших.

«Ни одно обращение не должно оставаться без внимания. Эта комплексная работа носит межведомственный характер, в которой задействованы все министерства и ведомства», – подчеркнула она в завершение выступления.

Виталий Герасимов: «Убежден, что нам обязательно нужен современный Мальчиш-Кибальчиш»

«После войны наступил период трудовых свершений и побед»

Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, свое 106-летие отмечает Казанское танковое училище. Поэтому следующим слово для выступление предоставили начальнику училища генерал-майору Виталию Герасимову. Рустам Минниханов обратил внимание собравшихся, что это учебное заведение воспитало 41 Героя России и является единственным в стране, готовящим танкистов.

«Мне сегодня было поручено подготовить доклад о патриотическом воспитании. Я предлагаю рассмотреть данное выступление не с точки зрения педагогики, а в философско-историческом контексте», – сказал генерал-майор.

В пример современной молодежи Виталий Герасимов предложил ставить героев советского времени.

«Победив в Великой Отечественной войне, советский народ был консолидирован вокруг идеи патриотизма. После войны наступил период трудовых свершений и побед: развитие атомной энергетики, тяжелой промышленности, выход человека в космос, строительство Байкало-Амурской магистрали, блестящие выступления советских спортсменов на международных соревнованиях», – отметил он.

Начальник танкового училища подчеркнул, что образовывали советского человека в том числе и искусство, живопись и кино.

«Я вспоминаю произведение Аркадия Гайдара из нашего с вами детства – «Сказку о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и о его твердом слове». Убежден, что современный Мальчиш-Кибальчиш нам обязательно нужен, так же как Павел Корчагин, как Тимур и его команда. Только так мы сможем показать молодому поколению истинные ценности гражданина и патриота своей страны», – уверен Герасимов.

В своей речи он говорил также о необходимости сохранения исторической правды, дабы не допускать искажения важных фактов – на Украине это привело к процветанию нацизма.

Гузель Удачина: «Важным фактором адаптации ветеранов после возвращения домой является их трудоустройство»

«За период работы филиала к нам обратились более 27 тысяч человек по более чем 43 тысячам вопросов»

О том, как будут помогать ветеранам, участникам СВО, их семьям и семьям погибших, рассказала руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Она отметила, что сейчас социальные координаторы фонда работают в каждом районе Татарстана, оказывая комплексную поддержку участникам СВО и их семьям.

«За период работы филиала к нам обратились более 27 тысяч человек по более чем 43 тысячам вопросов. Целевыми категориями граждан, с которыми сегодня призван работать фонд, являются две социально значимые группы – это ветераны боевых действий СВО и члены семей погибших. Именно эти категории принимаются на персональное комплексное сопровождение. На сегодняшний день на таком сопровождении состоят 8415 человек», – рассказала Гузель Удачина.

Важным фактором адаптации ветеранов после возвращения домой является их трудоустройство, отметила она. 83 процента из них уже нашли работу, большинство вернулись на прежние рабочие места. 78 ветеранам помогли организовать собственный бизнес.

Ветераны СВО с инвалидностью ведут активный образ жизни

Ветеранам, получившим инвалидность, помогают адаптировать жилье под их особенности здоровья: в их жилищах устанавливается система «Умный дом». Получение протезов и их обслуживание, и даже специальные автомобили – вот лишь малый перечень того, что помогает получить фонд «Защитники Отечества».

Ветераны с инвалидностью ведут активный образ жизнь, занимаются спортом в составе команд и занимают призовые места на российских соревнованиях. Не так давно в Татарстане была создана команда по следж-хоккею, отметила Удачина

«Хочу выразить слова благодарности вам, Рустам Нургалиевич, за принятое решение о строительстве центра адаптивных видов спорта и об увеличении штатных единиц тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре в районах и городах республики», – сказала она.

«Пороховой завод столько пороха дал в годы войны! Мы этого еще и близко не достигли»

В ноябре прошлого года сборная команда из Татарстана из 14 человек приступила к подготовке ко Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта, который пройдет в марте в Ханты-Мансийске.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, просим поддержать в вопросе финансирования поездки команды ветеранов на данные соревнования с целью достойного представления нашей команды на этом важном спортивном форуме», – обратилась руководитель филиала фонда к главе Татарстана.

Рустам Минниханов дал утвердительный ответ на эту просьбу.

«Конечно, мы будем поддерживать все ваши инициативы», – заявил Раис Татарстана.

Также он отметил заслуги тех, кто ковал Победу в тылу.

«Мы учитываем и ветеранов трудового фронта, когда вручаем медали в честь 80-летия Победы. Вот в Казани на два завода 20 тысяч самолетов было построено. Мы сейчас с [Премьер-министром Татарстана Алексеем] Песошиным пытаем возродить пороховой завод: столько пороха он дал в годы войны! Мы этого еще и близко не достигли», – отметил он.

«Они вяжут носки, делают сети – их же никто не заставляет!»

Победа просто так не приходит – на нее работает вся страна, подчеркнул Раис РТ.

«Пока мы не возродим этот дух, победы быть не может. Ситуация, которая сегодня есть, затрагивает всех. Каждый муниципалитет, каждый населенный пункт. Жители нашей республики неравнодушны к тому, что происходит, и каждый пытается внести свой вклад в эту историю», – заявил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Пока мы не возродим этот дух, победы быть не может»

Сегодня мы не можем не отметить волонтеров – их достаточно много, добавил он.

«Школьники пишут письма нашим воинам, студенты, общественники формируют гуманитарную помощь. Есть много таких ребят. Есть бабушки, которым по 90 лет, они вяжут носки, делают сети – их же никто не заставляет! Им ничего не надо. Нужно сказать им спасибо», – заключил глава Татарстана.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»