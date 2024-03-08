«Главное богатство нашей страны»: в Менделеевске прошел концерт в честь 8 Марта

В Менделеевске в ДК им.С.Гассара состоялся праздничный концерт «С любовью, женщинам», посвященный прекрасным дамам. Присутствующих в зале поздравил глава района Радмир Беляев.

«Вы, дорогие наши женщины, главное богатство нашей страны, республики и нашего района. Нынешний год по решению президента страны проходит под знаком Года семьи. Это еще раз подчеркивает то значение, какое имеет семья в жизни страны!» – сказал руководитель.

Он подчеркнул, что в зале присутствуют особенные женщины — это матери и жёны защитников Отечества, которые обеспечиваете надежный тыл наших бойцов, достойно растят детей и внуков.

«В этот день отдельную благодарность мы выражаем матерям, потерявшим своих сыновей при исполнении служебного долга. Вы — пример мужества. Низкий вам поклон за ваших мужчин!» — сказал Беляев.

Особое праздничное настроение создавали творческие коллективы города и сольные исполнители, выступившие перед зрительницами. Прекрасный и зажигательный концерт в честь прекрасных женщин прошёл на одном дыхании.

Помимо концертной программы, в фойе организовали выставку, на которой волонтеры района представили маскировочные сети, костюмы лешего и другие необходимые бойцам СВО изделия.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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