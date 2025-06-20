«Причина – безответственные родители»: врачи ДРКБ РТ о том, из-за чего калечатся дети

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Во время летних каникул растет число случаев детского травматизма. То, с какими травмами оказываются в больницах несовершеннолетние пациенты и кто виноват в этом, обсудили сегодня врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

«Обращения с детскими травмами участились не только в ДРКБ, но и во всех клиниках Республики Татарстан. К сожалению, некоторые дети получают тяжелые повреждения, которые могут привести к инвалидности. После таких случаев жизнь родителей, а также самих детей делится на до и после», — сообщил заместитель главного врача клиники по хирургической помощи Михаил Поспелов.

По его словам, в приемное отделение ежедневно поступают дети с переломами конечностей и позвоночника, ожогами лица, шеи, груди и рук, а также с диагнозом «гипоксия головного мозга». Основные причины травматизма следующие:

нарушение правил дорожного движения: переход дороги в неположенном месте, катание на питбайках и электросамокатах без защитной экипировки; несоблюдение техники безопасности при разжигании угля для шашлыка; падение из открытых окон; утопление, в том числе вследствие прыжков с тарзанки.

«Ежедневно к нам обращаются около 50–60 детей. Большинство — после обеда, когда родители заканчивают работу и приходят с детьми к врачам. В вечернее время мы принимаем до 30–40 пациентов», — отметила нейрохирург Эльза Фатыхова.

Травматолог-ортопед Руслан Хасанов подчеркнул, что нагрузка на травмпункт очень высока.

«Проблема в том, что к нам обращаются жители не только Казани, но и близлежащих районов. При этом только 10% из них требуют госпитализации. С легкими ушибами и растяжениями можно обратиться в местный травмпункт. Мы никому не откажем, но просим понять: у нас очень большая нагрузка», — добавил он.

Медики отмечают: одна из самых частых причин травм — катание на электросамокатах и велосипедах без шлема. Особенно опасно, когда на одном транспортном средстве катаются двое или трое детей.

«Прокатные самокаты ограничены по скорости, но многие покупают личные устройства. Они способны разгоняться до 60-80 км/ч. Легкими травмами здесь не отделаться», — отметил Руслан Хасанов.

Врач поделился, что «крик души» травматологов в эти дни – питбайки. С апреля в ДРКБ поступило 24 человека с травмами, полученными в авариях на мини-мотоциклах.

«Родители покупают питбайки, возможно, потому что сами хотели такой в детстве. Но они забывают, что в их годы машин было гораздо меньше, а сейчас ситуация на дорогах совсем другая. Так подростки выезжают на дороги общего пользования, попадают в ДТП и получают разрывы внутренних органов, черепно-мозговые травмы и множественные переломы», – рассказал Руслан Хасанов.

Врачи отмечают, что ни один из родителей не считает себя виноватым в случившемся. Многие жалуются на длительный осмотр, хотя сами не провели с детьми беседу о правилах безопасности и не обеспечили защитной экипировки.

С наступлением тепла активизировалось и число случаев утопления. Даже если ребенка удалось спасти, гипоксия мозга может привести к необратимым последствиям — снижению интеллектуальных способностей и нарушению функций организма.

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Медики настоятельно не рекомендуют оставлять детей без присмотра на батутах. Удар при падении может стать причиной компрессионного перелома позвоночника. Восстановление занимает около года, в течение которого ребенок ограничен в движениях.

«Летом увеличивается и количество ожогов, в основном второй-третьей степени. Дети затем долго лежат в больнице, им даже пересаживают кожу. Часто это случается из-за неправильного применения розжига», – рассказал детский хирург Владимир Линьков.

По его словам, в стационар чаще всего попадают подростки. Массовое поступление наблюдается в выходные и праздничные дни. Врач призвал родителей внимательнее относиться к контролю за действиями детей возле огня и не доверять им использование легковоспламеняющихся веществ.