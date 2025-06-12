«Утонуть могут даже дети, которые хорошо плавают»: врач о правилах безопасности на воде

С наступлением лета участились случаи гибели детей на воде. Как предотвратить подобные трагедии, «Татар-информу» рассказала заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Лилия Басанова.

«Утопления – это сезонная проблема. Сейчас жаркий период, к тому же начались каникулы, и ребята часто предоставлены сами себе. От того, как они понимают правила безопасности, зависят их жизнь и здоровье», – сказала Лилия Басанова.

Врач отметила, что даже дети, которые умеют плавать, могут столкнуться с угрозой. Особенно опасны для купания не подготовленные для этого места. На дне таких водоемов могут быть консервные банки, бутылки, о которые можно порезаться.

«Жара вызывает перегрев организма. Попадая из нее в холодную воду, он может испытывать различные реакции, например, судороги. Это может привести к утоплению», – отметила медик.

Врач напомнила правила безопасности, соблюдая которые можно избежать трагедии:

1. Купаться нужно только в разрешенных и приспособленных для этого местах;

2. Технику безопасности нужно соблюдать при купании как в реке или озере, так и в бассейнах;

3. Дети всегда должны быть под контролем родителей.

«Указать на то, что происходит что-то неладное, могут любые несуразные движения ребенка в воде. К сожалению, он не всегда может позвать на помощь. Иногда он не понимает, что тонет. Если вы увидели, что ребенок тонет, нужно сразу ринуться, вынести его из воды, оказать первую медицинскую помощь и вызвать медицинских работников», – подчеркнула Лилия Басанова.

Напомним, что Лилия Басанова одержала победу в номинации «Врач года». Церемония награждения прошла 10 июня в «Казань Экспо».