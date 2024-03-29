Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления
Перед командованием Вооруженными силами Украины стоит задача подготовить новое наступление. Пока же украинские бойцы испытывают серьезные трудности на передовой, признал в интервью «Укринформ» главком ВСУ Александр Сырский.
«Наша цель — не допустить потери своей территории <...> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — перечислил он.
По словам Сырского, Россия имеет шестикратное преимущество по артиллерии, также военнослужащие ВС РФ используют управляемые авиабомбы.
Ранее в Эстонии предложили обострить противостояние между Киевом и Москвой, чтобы Украина и Запад не выглядели «потерявшими инициативу».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»