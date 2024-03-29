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Политика 29 марта 2024 13:30

Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления

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Перед командованием Вооруженными силами Украины стоит задача подготовить новое наступление. Пока же украинские бойцы испытывают серьезные трудности на передовой, признал в интервью «Укринформ» главком ВСУ Александр Сырский.

«Наша цель — не допустить потери своей территории <...> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — перечислил он.

По словам Сырского, Россия имеет шестикратное преимущество по артиллерии, также военнослужащие ВС РФ используют управляемые авиабомбы.

Ранее в Эстонии предложили обострить противостояние между Киевом и Москвой, чтобы Украина и Запад не выглядели «потерявшими инициативу».

#Украина #спецоперация
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