Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления

Перед командованием Вооруженными силами Украины стоит задача подготовить новое наступление. Пока же украинские бойцы испытывают серьезные трудности на передовой, признал в интервью «Укринформ» главком ВСУ Александр Сырский.

«Наша цель — не допустить потери своей территории <...> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — перечислил он.

По словам Сырского, Россия имеет шестикратное преимущество по артиллерии, также военнослужащие ВС РФ используют управляемые авиабомбы.

Ранее в Эстонии предложили обострить противостояние между Киевом и Москвой, чтобы Украина и Запад не выглядели «потерявшими инициативу».