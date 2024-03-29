В Эстонии призвали Запад обострить конфликт на Украине

Западу нужно пойти на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Однако стоит это сделать «уместно», заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Его высказывания приводит ERR.

«Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта, — сказал политик. — Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <...> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно».

Перед этим нужно проанализировать, насколько далеко все может зайти. Таким образом, уверен он, Украине и Западу удастся избежать потери инициативы.