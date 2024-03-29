news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 29 марта 2024 09:34

В Эстонии призвали Запад обострить конфликт на Украине

Скопировать ссылку

Западу нужно пойти на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Однако стоит это сделать «уместно», заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Его высказывания приводит ERR.

«Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта, — сказал политик. — Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <...> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно».

Перед этим нужно проанализировать, насколько далеко все может зайти. Таким образом, уверен он, Украине и Западу удастся избежать потери инициативы.

#Эстония #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2