Главком ВСУ Залужный признал потерю Марьинки

Главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю города Марьинка. Об этом он заявил украинским СМИ.

«Города Марьинка больше нет. Украинские войска отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше», — приводит одну из его цитат РИА Новости.

Напомним, что о полном освобождении города, который расположен вблизи Донецка, накануне заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что это позволит обеспечить более эффективную защиту Донецка от ВСУ.

Президент Владимир Путин передал российским военнослужащим самые теплые поздравления и слова благодарности.