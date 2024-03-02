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Главком ВСУ обвинил командиров бригад в неудачах на востоке
В неудачах ВСУ на восточном направлении виноваты командиры бригад, уверен главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. В своем телеграм-канале он написал, что иногда ему приходится совершать кадровые перестановки.
«В течение трех дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет», — заявил главком ВСУ.
По его словам, все зависит от командира бригады, его уровня подготовки, боевого опыта и «способности принимать адекватные решения». Если возникают сомнения в подготовке штаба, заявил Сырский, в подразделения направляются группы специалистов.
«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а его действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — подчеркнул он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил в неудачах ВСУ страны Запада.
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