Главе Управления Росгвардии по РТ присвоили специальное звание генерал-лейтенанта полиции

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан

Родился 31 июля 1974 года в Казани.

В 1999 году окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2005 году – юридический факультет Казанского государственного университета.

С 1993 по 1995 год проходил военную службу по призыву в специальном моторизованном полку Приволжского округа внутренних войск МВД России заместителем командира взвода. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности помощника оперуполномоченного отдела охраны специальных объектов управления специальной службы милиции при МВД по Республике Татарстан.

С 1997 по 2010 год занимал должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава МВД по Республике Татарстан. В 2010 году был назначен начальником отдела управления по охране объектов органов власти Республики Татарстан МВД по РТ. В 2011–2012 годах являлся заместителем начальника отдела, затем начальником Управления по координации сил и средств при проведении Универсиады-2013 МВД по РТ. С 2012 по 2016 год занимал должность начальника центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц ФГКУ «УВО МВД по Республике Татарстан».

В октябре 2016 года назначен начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан.

Генерал-майор полиции.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Татарстан.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными наградами.