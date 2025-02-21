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Общество 21 февраля 2025 14:57

Главе Управления Росгвардии по РТ присвоили специальное звание генерал-лейтенанта полиции

Главе Управления Росгвардии по РТ Рустему Гумерову присвоили специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта полиции Гумерову Рустему Фаритовичу», — указано в документе.

Кроме того, высшего звания удостоен глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Гумеров Рустем Фаритович
Гумеров Рустем Фаритович
Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан

Родился 31 июля 1974 года в Казани.

В 1999 году окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2005 году – юридический факультет Казанского государственного университета.

С 1993 по 1995 год проходил военную службу по призыву в специальном моторизованном полку Приволжского округа внутренних войск МВД России заместителем командира взвода. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности помощника оперуполномоченного отдела охраны специальных объектов управления специальной службы милиции при МВД по Республике Татарстан.

С 1997 по 2010 год занимал должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава МВД по Республике Татарстан. В 2010 году был назначен начальником отдела управления по охране объектов органов власти Республики Татарстан МВД по РТ. В 2011–2012 годах являлся заместителем начальника отдела, затем начальником Управления по координации сил и средств при проведении Универсиады-2013 МВД по РТ. С 2012 по 2016 год занимал должность начальника центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц ФГКУ «УВО МВД по Республике Татарстан».

В октябре 2016 года назначен начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан.

Генерал-майор полиции.
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Татарстан.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными наградами.

#росгвардия по рт #Владимир Путин
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