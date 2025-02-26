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Происшествия 26 февраля 2025 18:39

Главе СК доложат о травмировании ребенка в Лениногорске после падения ледяной глыбы

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о травмировании ребенка в Лениногорске после падения ледяной глыбы. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«Татар-информ» рассказывал, что снежная глыба, сорвавшаяся с козырька балкона пятого этажа на улице Шашина, упала на шестилетнего ребенка. Пострадавшего доставили в Лениногорскую центральную районную больницу.

В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организована процессуальная проверка.

#Бастрыкин Александр #Лениногорск
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