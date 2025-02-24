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Происшествия 24 февраля 2025 08:35

Инженера УК в Лениногорске оштрафовали за то, что на ребенка упала ледяная глыба

В Лениногорске главного инженера управляющей компании АО «Центр ЖКХ и С» оштрафовали на 4 тыс. рублей после травмирования ребенка. Об этом сообщает Госжилинспекция РТ.

Инцидент произошел 29 января возле дома №31 на улице Шашина. Снежная глыба, сорвавшаяся с козырька балкона пятого этажа, упала на шестилетнего ребенка. Пострадавшего доставили в Лениногорскую центральную районную больницу, откуда информация была передана в прокуратуру, а затем направлена на рассмотрение в Жилинспекцию республики.

Инспектор, рассмотрев материалы прокуратуры, признал главного инженера виновной и назначил штраф. Также выдано представление об устранении нарушений.

Госжилинспекция напоминает, что установка козырьков на балконах без разрешения запрещена. Если владелец установил его самостоятельно, он сам должен ухаживать за ним.

Если же козырьки были предусмотрены проектом здания, то их очисткой должна заниматься управляющая компания.

#Госжилинспекция РТ
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