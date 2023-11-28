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Главе СК доложат о ситуации в РТ с детьми, которые убежали на прогулке в детском саду
Председателю СК России будет доложено о ситуации, связанной с самовольным уходом двух детей из детского сада в Республике Татарстан
Накануне мы рассказывали, что в одном из городских сообществ «ВКонтакте» жительница Набережных Челнов пожаловалсь на работу сотрудников детского сада №80 «Реченька». Автор публикации рассказала, что на неделе ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее дочь и еще один ребенок потерялись после прогулки. По словам матери, об этом ей сообщили только через 1,5 часа после того, как стало известно о пропаже.
Когда она приехала в детсад, выяснилось, что детей нашли воспитатели.
«За это время девочки успели погулять в третьем комплексе, трижды перейти дорогу», – указано в публикации.
В результате глава ведомства дал поручение доложить о ситуации.
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