Главе СК доложат о ситуации в РТ с детьми, которые убежали на прогулке в детском саду

Председателю СК России будет доложено о ситуации, связанной с самовольным уходом двух детей из детского сада в Республике Татарстан

Накануне мы рассказывали, что в одном из городских сообществ «ВКонтакте» жительница Набережных Челнов пожаловалсь на работу сотрудников детского сада №80 «Реченька». Автор публикации рассказала, что на неделе ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее дочь и еще один ребенок потерялись после прогулки. По словам матери, об этом ей сообщили только через 1,5 часа после того, как стало известно о пропаже.

Когда она приехала в детсад, выяснилось, что детей нашли воспитатели.

«За это время девочки успели погулять в третьем комплексе, трижды перейти дорогу», – указано в публикации.

В результате глава ведомства дал поручение доложить о ситуации.