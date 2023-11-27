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Прокуратура в РТ проверит сообщение о детях, которые убежали на прогулке в детском саду
Прокуратура Набережных Челнов организует проверку после публикации в соцсетях сообщения о детях, которые убежали на прогулке в детском саду. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Отметим, что накануне в одном из местным сообществ «ВКонтакте» жительница Набережных Челнов пожаловалсь на работу сотрудников деского сада №80 «Реченька». Автор публикации рассказала, что на неделе ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее дочь и еще один ребенок потерялись после прогулки. По словам матери, об этом ей сообщили только через 1,5 часа после того, как стало известно о пропаже.
Прибыв в учреждение, становится известно, что дети найдены воспитателями и с ними все в порядке.
«И хорошо, что они живы и здоровы! А могло произойти всякое... даже представить страшно... За это время девочки успели погулять в трех комплексах, трижды перейти дорогу», – указано в публикации.
В свою очередь в надзорном ведомстве нам сообщили, что указанная информация передана в прокуратуру Набережных Челнов для организации проверки.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре.
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