Прокуратура в РТ проверит сообщение о детях, которые убежали на прогулке в детском саду

Прокуратура Набережных Челнов организует проверку после публикации в соцсетях сообщения о детях, которые убежали на прогулке в детском саду. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Отметим, что накануне в одном из местным сообществ «ВКонтакте» жительница Набережных Челнов пожаловалсь на работу сотрудников деского сада №80 «Реченька». Автор публикации рассказала, что на неделе ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее дочь и еще один ребенок потерялись после прогулки. По словам матери, об этом ей сообщили только через 1,5 часа после того, как стало известно о пропаже.

Прибыв в учреждение, становится известно, что дети найдены воспитателями и с ними все в порядке.

«И хорошо, что они живы и здоровы! А могло произойти всякое... даже представить страшно... За это время девочки успели погулять в трех комплексах, трижды перейти дорогу», – указано в публикации.

В свою очередь в надзорном ведомстве нам сообщили, что указанная информация передана в прокуратуру Набережных Челнов для организации проверки.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре.