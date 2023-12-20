В Нижнекамске на 8-летнего мальчика упал снег с крыши дома, он госпитализирован

Сегодня утром в Нижнекамске на проспекте Вахитова из-за схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал 8-летний ребенок, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ребенка госпитализировали с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По поручению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова проверку также начала прокуратура Нижнекамска. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку должностным лицам, ответственным за своевременную очистку кровли от снега и наледи