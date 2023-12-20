Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске на 8-летнего мальчика упал снег с крыши дома, он госпитализирован
Сегодня утром в Нижнекамске на проспекте Вахитова из-за схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал 8-летний ребенок, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ребенка госпитализировали с травмами.
По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По поручению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова проверку также начала прокуратура Нижнекамска. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку должностным лицам, ответственным за своевременную очистку кровли от снега и наледи
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников