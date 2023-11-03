Главе СК доложат о ситуации с погибшим в Татарстане подростком

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела о смерти несовершеннолетнего. Об этом соощбили в пресс-службе СК России.

Напомним, накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 16-летний мальчик обратился к врачам из-за болей в шее, однако медики отказали ему в госпитализации. На следующий день он умер у себя дома.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В итоге глава ведомства поручил доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.