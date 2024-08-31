У матери, погибшей под поездом в Зеленодольске, остались четверо детей

У женщины, погибшей под колесами поезда, осталось четыре ребенка. Все четверо детей – мальчики. Пладшему 1 год и 4 месяца, старшему – 17 лет. Женщина – жительница Айши.

Напомним, что трагический случай произошел вблизи поселка Васильево. Поезд сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Мама погибла на месте, ребенок был доставлен в РКБ. Как оказалось, у погибшей остались четверо детей.

«Социальные службы и мы, как муниципалитет, окажем семье всю необходимую поддержку. Сил и терпения близким!», – написал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьевь.

В администрации района подчеркнули, что семье помогут с оформлением документов и всех необходимых выплат.