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В Зеленодольском районе поезд сбил женщину с малышом в коляске
По информации от источника «Татар-информа», на железнодорожной станции Сосновый Бор произошла трагедия. Это случилось вчера днем недалеко от поселка Васильево в Зеленодольском районе.
Поезд, который ехал из Казани в Нижний Новгород, сбил женщину с детской коляской. Как выяснилось, она переходила пути там, где это делать нельзя.
К сожалению, женщина погибла на месте. Ребенка, который был в коляске, срочно отвезли в больницу в Казань. Предварительно, у малыша травма головы.
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