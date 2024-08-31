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Происшествия 31 августа 2024 13:43

В Зеленодольском районе поезд сбил женщину с малышом в коляске

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По информации от источника «Татар-информа», на железнодорожной станции Сосновый Бор произошла трагедия. Это случилось вчера днем недалеко от поселка Васильево в Зеленодольском районе.

Поезд, который ехал из Казани в Нижний Новгород, сбил женщину с детской коляской. Как выяснилось, она переходила пути там, где это делать нельзя.

К сожалению, женщина погибла на месте. Ребенка, который был в коляске, срочно отвезли в больницу в Казань. Предварительно, у малыша травма головы.

#поезд
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