Глава Заинска бойцам СВО: «Нет ни одного вопроса, который бы не решили за три года»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Глава Заинского района Татарстана Разиф Каримов встретился с участниками специальной военной операции, вернувшимися в краткосрочный отпуск. Встреча состоялась в новом Центре психолого-педагогической помощи «Без бергә — мы вместе», где будет оказываться психологическая помощь не только молодежи, но и участникам СВО.

Во время мероприятия военнослужащим провели экскурсию по центру, показали творческие выступления, а затем пригласили на чаепитие и разговор по душам за круглым столом.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Разиф Каримов рассказал бойцам о мерах поддержки, которые оказываются военнослужащим и их семьям. «С начала СВО была сформирована рабочая группа по решению вопросов военнослужащих и их семей. Нет ни одного вопроса, который бы не решился за эти три года», — заявил глава района.

В Заинске развернуты несколько направлений. Первое — это работа по заявкам военнослужащих и их командиров, помощь семьям участников бойцов.

В работе участвуют заместитель главы района Петр Уразайкин, заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Светлана Ревина, заместитель руководителя исполкома по экономическому развитию Марат Хабибуллин и многочисленные активисты — фонд «Теплый Заинск», Валентин Атласов, Дмитрий Соловьев. Уже 57 фур помощи отправлены в зону СВО.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Второе направление по изготовлению маскировочных сетей ведет Елена Хисамутдинова. Благодаря ее усилиям в районе открыты уже 29 точек плетения, вскоре откроется тридцатая. С начала этой работы более 5 тыс. комплектов сетей отправлены в зону СВО.

Третье направление ведет Наталья Березина. Она собирает помощь для военных госпиталей в группе «Закамье. Помощь военным госпиталям». Уже 36 фур помощи госпиталям отправлены из района.

«В целом из района в зону СВО уже отправлено около 600 тонн гуманитарного груза. Заинцы очень объединились в желании поддержать бойцов, за что им низкий поклон. Мы не будем останавливаться, будем поддерживать военнослужащих до нашей победы», — сказал Разиф Каримов на встрече.

Кроме того, он упомянул, что район — единственный в Татарстане, где будет построен храм в честь победы в СВО. «Если вы знаете историю, испокон веков в России в честь победы закладывались и строились храмы и мечети. Мы начинаем эту работу и в Заинском районе», — пояснил чиновник.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Светлана Ревина ознакомила с мерами поддержки семей военнослужащих, которых оказывается очень много. В частности, 209 детей военнослужащих получают бесплатное питание в школах, еще 89 обеспечено бесплатное посещение дошкольных учреждений. Также Заинской местной организации ДОСААФ выдали автомобиль с ручным управлением для обучения инвалидов, в том числе — участников спецоперации.

На мероприятии присутствовала супруга погибшего бойца Ильдара Тагирова, который был отмечен благодарственным письмом от командования. Заинец не успел получить награду при жизни. Глава района передал благодарность вдове военного.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Мы никого не забудем, кто погиб, защищая нашу страну. Когда завершится СВО, мы организуем работу по увековечиванию памяти погибших военнослужащих из нашего города и района. В настоящее время в школах открываются уголки, посвященные участникам СВО. По инициативе руководителей заинских предприятий памятные доски установлены на некоторых многоквартирных домах, где жили бойцы», — сказал Разиф Каримов.

По традиции в конце встречи всем военнослужащим были вручены в качестве подарка пакеты с продуктовыми наборами.