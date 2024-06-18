Глава Якутии доложил Путину о росте промышленности и ВРП

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Губернатор отметил, что глава государства в первый раз вступил на якутскую землю 25 лет назад, еще будучи секретарем Совбеза, передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, как я Вам докладывал по видеоконференции в марте, мы первый квартал уже шли неплохо по развитию», – рассказал Николаев.

По его словам, за 5 месяцев 2024 года промышленный рост составил 9,7% по сравнению с прошлым годом, рост ВРП – около 5,6%.

«Мы по всем показателям показываем очень хорошие результаты», – отметил губернатор.

На данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Ранее глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда», а также провел встречу с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский-2030» и молодыми специалистами и работниками культуры, переехавшими на Дальний Восток.