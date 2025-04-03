Глава «Химграда»: «ЭНЕРГОПРОМ» дает возможность расширить рынки сбыта

Пленарное заседание форума «ЭНЕРГОПРОМ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум «ЭНЕРГОПРОМ», которому присвоен статус международного, дает татарстанским компаниям возможности расширить рынки сбыта. Такое мнение «Татар-информу» высказал генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин.

«Важное для наших резидентов – это расширение рынков сбыта. Эта выставка [«KazanEnergyExpo», которая проходит на форуме «ЭНЕРГОПРОМ»] – еще одна возможность показать передовые решения, которые в республике налажены, апробированы за счет поддержки со стороны Правительства РТ и лично Раиса республики, которая была оказана энергетической отрасли. Здесь можно показать эти решения и перенести в дружественные страны, которые испытывают довольно серьезные проблемы в области энергетики и создали большие программы по модернизации энергетической инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы в них включиться», – заявил Гиззатуллин.

Он высоко оценил и выставку, и сам форум, на площадке которого прошло заседание электроэнергетического совета стран СНГ.

«Здесь мы в первую очередь встречаемся с нашими международными партнерами. Это компании и органы государственного управления Узбекистана и Азербайджана, с которыми мы реализуем совместные проекты», – добавил глава «Химграда».

Так, например, налажено сотрудничество с азербайджанской нефтяной компанией SOCAR по обеспечению будущих резидентов «Химграда» нефтехимическим, химическим и полимерным сырьем.

«ЭНЕРГОПРОМу» с этого года присвоен статус международного энергетического форума, который проходит на «Казань ЭКСПО» со 2 по 4 апреля.

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев договорились о присвоении форуму общефедерального статуса. В будущем он может стать площадкой, где будут обсуждать реализацию новой энергетической системы России. Цивилев заявил, что возможности существующей энергосистемы подходят к концу.