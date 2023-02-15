Глава WhatsApp призвал всех пользователей отказаться от использования Telegram

В Telegram отсутствует должный уровень безопасности, заявил глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Он призвал пользователей отказаться от него и привел в пример свой мессенджер, заявив, что в нем нет серьезных уязвимостей.

«Telegram не защищен сквозным шифрованием по умолчанию и не предлагает E2EE (сквозное шифрование) для групп», — приводит заявление Кэткарта Газета.ru. Таким образом он продемонстрировал превосходство WhatsApp над мессенджером Павла Дурова, в котором не используется сквозное шифрование в обычных чатах и группах в отличие от американского мессенджера.

При этом глава компании подчеркивает, что его заявления не являются корыстными, так как он не призывает пользователей выбрать именно WhatsApp. Кэткарт отметил, что есть «много других замечательных мессенджеров» со сквозным шифрованием. Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, используйте один из них, но не Telegram», — заключил Кэткарт.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году WhatsApp перестанет работать на нескольких десятках моделей смартфонов от различных фирм. С этим столкнутся владельцы устройств с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS.