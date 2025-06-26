Глава Высокогорского района поблагодарил бойца СВО с позывным Валли за службу

Телеграм-канал Равиля Хисамутдинова

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов провел встречу с участником специальной военной операции, гвардии лейтенантом с позывным Валли. Сейчас боец находится в отпуске и восстанавливает силы. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Он из Бирюлей, был мобилизован в 2022 году в звании младшего сержанта. За время службы проявил себя как в пехоте, так и в артиллерийских подразделениях. Сейчас наш земляк несет службу в районе Сватово», – рассказал глава муниципалитета.

Известно также, что Валли уничтожил три вражеских беспилотника «Бабы Яги», за что его и наградили краткосрочным отпуском домой.

«Гордимся мужеством и профессионализмом наших военнослужащих, ежедневно стоящих на защите интересов России!» – написал Хисамутдинов.