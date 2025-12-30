Глава Высокогорского района исполнил желания юных жителей в рамках акции «Елка желаний»

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечты 12 юных жителей района.

В этом году глава района дважды участвовал в мероприятиях, посвященных поддержке детей. В рамках первой республиканской акции он вытянул открытки с пожеланиями четырех ребят – Алимы, Данила, Амиры и Лии. Их мечты уже находятся в процессе реализации.

В районной «Елке желаний», в которой приняли участие около 200 детей, Равиль Хисамутдинов вытянул еще восемь открыток. Среди желаний – коньки, сборные конструкторы, научно-познавательные наборы для опытов и подарки-сюрпризы, которые, по словам авторов писем, «сделают праздник по-настоящему волшебным».

«Встретился с участниками ежегодной акции «Елка желаний», которые загадывали мечты в новогодних открытках. Моя миссия была подготовить и передать им подарки. Вместе с депутатом Госдумы РФ Ильдаром Ирековичем Гильмутдиновым поздравили детишек с наступающим Новым годом и пожелали им успехов во всех начинаниях. Был рад пообщаться с ребятами. Пусть все мечты исполнятся!» – отметил глава района.

Традиционно акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более 3 тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.