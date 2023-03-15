Глава ВКТ: В деревнях с успешным предпринимательством нет проблемы оттока молодежи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наличие производства в селах, развитая предпринимательская деятельность – это сила, которая не дает молодежи уезжать из родных деревень. Такое мнение в ходе XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел высказал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Татарское село – это целый социальный институт. В России насчитывается 4200 татарских сел, и около двух тысяч из них расположены в различных регионах России. С гордостью можем заметить, что татарские села выделяются среди остальных – ухоженностью, трудолюбием жителей. Дома очень красивые, украшены в национальном стиле. Принято считать, что деревня стареет, молодежь уезжает в города. Но там, где развито предпринимательство, они не уезжают, нет проблемы оттока молодежи», – рассказал Данис Шакиров.

В качестве примера глава ВКТ привел крупные татарские села в Чувашии – Шыгырдан, Тукаево, Урмаево.

«В этих селах стоят прекрасные дома с отличными условиями, даже лучше, чем в городе. В таких больших домах живут несколько поколений, это и преемственность, это соответствует нашим традициям. Если есть работа, то молодежь никуда не уедет», – сказал Данис Шакиров.

Он также отметил важную роль предпринимателей в жизни татарских общин на местах. «Наши предприниматели играют очень большую роль в устроении татарской жизни. Этот форум доказал свою востребованность, актуальность, один из успешных проектов конгресса. Он превратился в целое движение», – отметил спикер.

XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходит в Казани 13-15 марта. В форуме участвуют 500 делегатов из более чем 40 регионов России, а также гости из зарубежных стран. В рамках форума предприниматели посетили крупные татарские села в республике Чувашия, а также участвовали в работе организованных на восьми площадках секций по вопросам сельского хозяйства и промышленности.

