В Чувашии встретили делегатов XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

Участники XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел прибыли в Чувашию, где им предстоит ознакомиться с опытом коллег в крупнейших татарских деревнях в этой республике. В селе Комсомол делегатов встретили с песнями на чувашском и татарском языках. Татарские песни прозвучали в исполнении ансамбля «Мишар».

Гостей поприветствовали руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, глава Комсомольского муниципального округа Александр Осипов, глава Батыревского муниципального округа Рудольф Селиванов, председатель Духовного управления мусульман Чувашии Мансур хазрат Хайбуллов.

Данис Шакиров напомнил, что подобная поездка с участием татарских предпринимателей состоялась еще в первый год проведения схода. «Прошли 11 лет, мы видим перемены. Мы приехали, чтобы побывать в знаменитых селах Шыгырдан, Урмаево, Тукаево, и с желанием своими глазами увидеть все премудрости, тонкости деятельности местных предпринимателей. Основа их успеха – самобытность, татарские традиции и ислам. Пусть эта поездка будет интересной и полезной для вас», – пожелал Данис Шакиров.

Данис Шакиров также рассказал, что председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встречается с главой Чувашии Олегом Николаевым, они обсуждают сотрудничество между двумя республиками.

Глава Комсомольского муниципального округа Александр Осипов, обращаясь к татарским предпринимателям, призвал их к сотрудничеству. «Из 24 тысяч населения округа 7 тысяч человек – это татары. У нас есть инвестиционные площадки. Рядом с нами строится трасса М12, у нее будет удобная для нас развязка», – заявил глава округа.

Рудольф Селиванов напомнил, что в Батыревском районе Чувашии татары составляют 24% населения, это порядка 8 тысяч человек.

«У нас восемь татарских деревень, действуют 19 мечетей. Батыревской муниципальный район – по социальным и экономическим показателям один из лидеров в республике. Это результат взаимного уважения между народами, умение перенимать лучший опыт, развиваться», – сказал глава муниципального округа.

13-15 марта в Казани проходит XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, который организует Всемирный конгресс татар. В форуме участвуют 500 делегатов из более чем 40 регионов России.