Глава ВЭБ.РФ: «В Татарстане у нас много интересов»

Татарстан всегда был площадкой для реализации инвестпроектов. На данный момент у ВЭБ.РФ есть много различных проектов, которые они планируют реализовывать на территории Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 рассказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«У нас в Татарстане всегда планируются инвестпроекты. Даже открытие завода по производству люксовых автомобилей Aurus — это своего рода инвестиция ВЭБ.РФ совместно с „Соллерс Форд“ в создание завода. У нас в Татарстане много интересов», — сказал Шувалов.

Помимо этого организация активно участвует в строительстве завода по термической обработке отходов и продолжает финансировать этот проект, подчеркнул спикер. На данный момент идет активное продвижение этого проекта совместно с другим его инвестором — госкорпорацией «Ростех».

«Мы работаем с банками, которые хотят финансировать эти проекты, мы же не единственная кредитная организация, кто этот проект финансирует. Мы работаем, только создавая синдикаты, через фабрику проектное финансирование, «Ростех» серьезный партнер, они это проект продвигают, и мы вместе с ними», — отметил Шувалов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство завода по термической обработке отходов задерживается и отстает от графика.